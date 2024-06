El Museu d’Art i Història de Reus, a punt per iniciar les reformes

El Museu d’Art i Història de Reus presenta finalment el projecte de les obres de reforma d’aquest. Aquestes tenen com a objectiu renovar la seva imatge, adaptant-la al segle XXI, i també millora la seva accessibilitat. A més, també es vol millorar aspectes com la il·luminació i la climatització, que permetran una millor conservació i visualització de les obres. El projecte compta amb un pressupost total de 2,3 milions d’euros, 300.000 euros dels quals els aporta el consistori reusenc, mentre que la resta venen d’altres administracions com dels pressupostos generals de l’Estat.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, destaca la importància de l’aportació des dels pressupostos estatals: «La idea era fer-ho per fases. Gràcies a aquesta ajuda des de l’Estat ens permet fer tota l’obra de cop». A més, el regidor assegura que preveuen que les obres estiguin acabades l’agost de 2025. Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, fa valdre la importància «d’obrir un espai tan estimat com aquest a la ciutadania i esperem poder tenir un nou museu que sigui referent».

Novetats

Algunes de les novetats seran els dos nous relats que es podran veure després de la reobertura. Per un costat, una col·lecció dedicada a la ciutat de Reus dels segles XVIII i XIX, una ciutat que, en paraules de Recasens, en «som hereus». I, per un altre costat, dues col·leccions d’art. La primera, relacionada amb la protecció del patrimoni durant la Guerra Civil i, la segona, una exposició d’art gòtic d’Antoni Pedrol Rius que ha passat recentment a propietat pública.

A la vegada, les obres comportaran el desmuntatge de les exposicions que s’oferien al museu fins ara. Aquestes són: ‘Coses de Reus’, ‘Ara Toca Festa’, ‘El retaule Major de la Prioral de Sant Pere’, ‘Reus i els seus artistes (1850-1936)’, ‘L’elixir daurat’ i ‘El Gòtic’. Perquè aquestes es puguin continuar visitant es crearan dues noves exposicions.

Per una banda, l’anomenada «Gran reserva. Les col·leccions del Museu de Reus al descobert», que mostrarà 160 peces de les col·leccions del Museu, que s’inaugurarà el dia 20 de juny al Museu Salvador Vilaseca. I, per l’altra banda, hi haurà «I la Festa continua», on s’exposarà a partir del dia 21 de juny al Centre de la Imatge Mas Iglesias bona part de les peces que formen part de l’«Ara Toca Festa».