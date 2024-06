Redessa planteja usar la IA per avaluar el potencial de projectes emprenedors innovadors

Amb productes com ChatGPT i Suno AI, la intel·ligència artificial (IA) és en boca de tothom. Uns veuen l’avenç tecnològic com una amenaça; altres, com una oportunitat. Redessa és dels segons. L’empresa municipal es planteja desenvolupar un sistema que apliqui la intel·ligència artificial per identificar i valorar els projectes d’emprenedoria que se li presenten.

«Busquem que ens ajudeu a desenvolupar una solució basada en la IA per avaluar el grau d’innovació de les idees de negoci, la seva diferenciació respecte de possibles competidors i altres solucions que ja existeixin al mercat i el potencial d’èxit que tindria el projecte», expressà el gerent de Redessa, Albert Boronat, en una jornada que va tenir lloc ahir i que va comptar amb la participació d’una quarantena d’empreses.

Amb aquest objectiu en ment, l’empresa municipal ha convocat una consulta preliminar de mercat adreçada a companyies tecnològiques que puguin resoldre el repte. Es vol saber si la proposta es pot convertir en una realitat, si existeixen precedents comercialitzables i què s’ha de tenir en compte a l’hora de convocar la licitació.

Boronat esmentà que el programari hauria de definir si el model de negoci és realment singular i viable, predir si pot tenir èxit al mercat, ser robust en el temps i sobreviure escenaris complexos i, si fos possible, proposar reformulacions del concepte original que permetin que sigui més solvent i que es diferenciï dels competidors. Així mateix, hauria de permetre disposar de dades objectives que permetin prendre decisions i identificar les tendències de mercat que puguin sorgir en el futur.

El gerent de Redessa va explicar que la iniciativa, que va definir com a «un nou paradigma per a l’assessorament», permetrà oferir un acompanyament «més efectiu i de qualitat», optimitzar recursos públics, contribuir a la promoció econòmica i a la innovació, fomentar l’esperit emprenedor i millorar la competitivitat de les empreses. Per als emprenedors, considera que l’anàlisi els ajudarà a estalviar temps i recursos econòmics, de forma que dediquin esforços a models «amb què estiguin convençuts i creguin que funcionaran», cosa que els permetrà tenir «més empoderament i fe en el projecte».

Les companyies tenen fins al 5 de juliol per presentar les propostes a Redessa, període ampliable segons el volum de sol·licituds. A partir d’aquí, s’obrirà un període de «diàleg», amb entrevistes amb els proposants. La voluntat és tenir enllestit un informe final de la consulta preliminar l’octubre del 2024, que permetria a Redessa dissenyar el concurs públic «si de veritat hi ha un know-how per acabar licitant un producte d’aquestes característiques tan noves», en paraules de Laura Soto, mànager d’Innovació Urbana de TECH Friendly, que està acompanyant en el procés. Aquesta subhasta seria mitjançant una contractació pública d’innovació, és a dir, la compra d’un producte que encara no existeix al mercat i que s’ha de desenvolupar.