L'ACA atorga una ajuda a Aigües de Reus per a la despesa en la depuració de les aigües residuals

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha concedit 273.706,69 euros a Aigües de Reus, com a recursos extraordinaris, per fer front a l'increment de les despeses directes d'explotació del sistema de sanejament al llarg de 2023. Les despeses objecte d’aquest finançament extraordinari són els costos associats a l’increment de l’energia elèctrica, l’adquisició de reactius i el transport i gestió dels fangs en el procés de depuració de l’aigua.

En relació a l’any 2022, i per aquest mateix concepte, Aigües de Reus ja va rebre un total de 496.409,24 euros. Es tracta d’un finançament extraordinari que s’atorga per afrontar l'increment de les despeses directes que l’explotació dels sistemes públics de sanejament en alta ha registrat els darrers anys. Sense aquestes atribucions per part de l’ACA, l’explotació de l’EDAR hauria estat econòmicament inviable, i hagués calgut recórrer a un increment tarifari.

Des de l'estiu de 2021 s'ha anat produint una escalada del cost del gas natural, que determina en bona mesura el preu final de l'electricitat. Aquesta escalada de preus es va agreujar encara més amb l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el febrer de 2022. Aquest fet ha contribuït a un augment abrupte i generalitzat dels costos de les matèries primeres i dels béns intermedis en tots els sectors.

Arran d’aquest augment generalitzat dels costos energètics i de les matèries primeres, el cost de la depuració d'aigües residuals va incrementar-se notablement durant els exercicis 2022 i 2023. Va ser davant d’aquesta situació que l’ACA va preveure aquestes atribucions de fons extraordinàries, que el 2024 ja no es contemplen.

El regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio, agraeix «l’esforç que ha fet l’Agència Catalana de l’Aigua per garantir aquest finançament extra, conscients que sempre cal una inversió òptima per garantir el bon funcionament del sistema de sanejament i que no hi hagi problemes en la prestació d’aquest servei bàsic a la ciutadania».

