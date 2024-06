L’impost dels Fons de Transició Nuclear recapta més de 83 MEUR per impulsar el teixit econòmic

Els Fons de Transició Nuclear continuen endavant per poder donar oportunitats de desenvolupament econòmic davant l’imminent, tot i que endarrerit, tancament de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, que comportarà la desaparició de 3.000 llocs de treball.

Tal com justifica el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Àngel Xifré, durant el Vermut Cambra que es va celebrar ahir a la Cambra de Comerç de Reus, l’objectiu és «compensar tots els llocs de treball que es perdran amb el tancament de les centrals generant ocupació en tots aquells municipis que es veuran afectats». Aquests es financen a través d’un impost mediambiental que es va crear l’any 2020.

18 municipis del Baix Camp

Pel que fa a la comarca del Baix Camp, divuit municipis es veuen beneficiats d’aquestes ajudes, classificats en dos grups diferents. Per un costat, els definits com a PENTA I, que seran els més beneficiats, han d’estar a deu quilòmetres de distància de les centrals nuclears. Aquests són Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Pratdip i Mont-roig del Camp.

Per una altra banda, hi ha els catalogats com a PENTA II, que estan localitzats a trenta quilòmetres de les centrals nuclears i tenen menys de 12.000 habitants. En el cas del Baix Camp, inclou a Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, l’Aleixar, Maspujols, Montbrió del Camp, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, Vilanova d’Escornalbou i Vinyols i els Arcs.

83 MEUR recaptats el 2023

L’any 2023 es van recaptar un total de 83.064.219 euros. Aquests aniran destinats, per un costat a ajuntaments del territori per projectes de reindustrialització, transició energètica, sector agroalimentari o noves tecnologies, turisme vinculat al patrimoni natural i projectes públics de dinamització econòmica.

Respecte al repartiment previst, 28.547.002,58 euros han estat destinats a municipis considerats PENTA I, comportant un benefici d’1.585.944,58 euros per municipi, i 35.097.782,47 euros han anat a parar als considerats PENTA II, resultant en 449.971,57 euros per municipi.

Per un altre costat, també es destinaran 6.163.620 euros per projectes de Terres de l’Ebre, declarats com d’especial interès, i 13.255.813,95 euros per projectes d’especial impacte econòmic. Entre els beneficiats hi ha la fàbrica de components de bateries de l’empresa sud-coreana Lotte, que preveu instal·lar-se a Mont-roig del Camp, i també a les empreses Teixidó, de Riudecols, i Castilla, de Riudoms.