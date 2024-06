Educació ampliarà el CEE Font del Lleó de Reus amb un mòdul prefabricat provisional

El complex educatiu estès al voltant de l’antiga Escola Ciutat de Reus està experimentant diversos moviments. El projecte bàsic d’adequació dels espais del centre educatiu perquè s’hi pugui traslladar l’Escola Els Ganxets, tot deixant enrere els barracons, ja «està enllestit», tal com confirmen fonts del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Diari Més.

D’altra banda, el Govern català ampliarà les instal·lacions del Centre d’Educació Especial (CEE) Font del Lleó amb un nou mòdul prefabricat provisional que s’ubicarà al pati. Els Serveis Territorials d’Educació consideren que la col·locació del nou mòdul al CEE Font del Lleó és necessària «per l’increment d’escolarització».

El nou immoble serà de 178,20 metres quadrats (m2) de superfície construïda, que estaran distribuïts en quatre aules d’ensenyament i dos lavabos. L’actual pati es dividirà amb una tanca. Tot i la separació dels espais, l’actuació haurà de conservar l’accés per al manteniment de les pistes esportives del polilleuger del barri Gaudí. En el transcurs de la intervenció, s’hauran de desmuntar uns bancs prefabricats que es troben en l’àmbit d’actuació, que seran recol·locats, i es retiraran arbres.

El Departament ja ha tret a concurs públic el corresponent contracte d’obres, per un pressupost base de licitació de 132.326,16 euros (IVA inclòs). El termini d’execució dels treballs és de 60 dies. La intenció és efectuar les obres entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, és a dir, durant l’estiu.

D’altra banda, fa anys que es parla del trasllat de l’Escola Els Ganxets a les instal·lacions del Ciutat de Reus —la covid va ser un dels factors que va frenar la tramitació de l’expedient—, una proposta que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) veia amb bons ulls perquè permetria tenir la «seguretat» necessària per desenvolupar el projecte educatiu del centre, tal com van explicar els seus representants a Diari Més el juny del 2023, però, a hores d’ara, el moviment encara no s’ha efectuat.

Com a pas previ, Educació ha estat adaptant part de l’equipament des de la segona meitat de l’any passat perquè els Serveis Educatius del Baix Camp hi continuïn desenvolupant la seva activitat. Amb el projecte bàsic acabat —el novembre, Educació ja havia entregat les «línies generals del projecte» a l’Ajuntament de Reus i a la direcció de l’escola, segons expliquen les fonts—, el Departament confirma que «actualment l’Ajuntament de Reus està tramitant la llicència d’obres» i que restarà «el projecte executiu i, posteriorment, la licitació i adjudicació de l’obra». «El procediment està continuant el seu curs habitual», asseguren fonts del Govern català.

Tal com s’especifica en la documentació que regia el concurs de projectes convocat el 2020, la superfície que s’ha d’adequar per als Ganxets és d’uns 2.400 m2. Com a mínim, hi haurà tres aules d’infantil i sis de primària; un espai de recerca amb entrada des de l’exterior i des del pati i una sala polivalent de 100 m2 o més, així com llocs polivalents i polifuncionals.