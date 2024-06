El Mercat Central de Reus s’acomiada del mur amb lletres serigrafiades

El Mercat Central ja s’ha acomiadat del text Mercat Central serigrafiat al mur adjunt a la nova rampa d’accés. Tal com va avançar Diari Més en l’edició del 15 de maig, l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis tenia la voluntat de substituir la tanca opaca per un vidre transparent, que encara s’ha de col·locar, per millorar la connectivitat i la visibilitat entre el mercat i el carrer de Sant Joan. Part del mur s’ha conservat per actuar com a respatller del nou banc.