Les obres al Mercat Central de Reus acabaran a l’abril a falta d’adequar el GastroMercat

Les obres de transformació del Mercat Central estan encarrilant la recta final. Va ser a principis de setembre del 2023 quan l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis (RMS) va donar el tret de sortida a la intervenció, consistent a reformar l’accés, amb una nova plaça elevada, i reordenar l’espai interior, tot millorant-ne l’eficiència energètica del sistema de climatització. Fonts municipals apunten que l’actuació que executa RMS estarà acabada el mes d’abril. Amb tot, encara es continuaran veient operaris treballant «perquè faltarà la part de Veritas, que ha de fer l’adequació del seu espai».

Amb l’inici de la intervenció, l’Ajuntament va comunicar que la seva durada seria de sis mesos, és a dir que hauria de concloure a principis de març. Això no obstant, el president d’RMS, Daniel Marcos, ja va advertir que s’allargarien «unes setmanes més» per tal de «mantenir a ple rendiment el Mercat Central i l’activitat dels marxants».

Fonts municipals assenyalen que és probable que s’acabin amb el canvi de mes «comptant que hi ha Setmana Santa pel mig». Durant l’execució, només s’ha tancat l’accés a través del carrer de Sant Joan. Avui dia, l’avenç de les obres és constatable a simple vista: es veuen la gran rampa que permetrà millorar l’accessibilitat a l’equipament a través del carrer de Sant Joan; la nova marquesina, de la qual s’estan acabant de polir els últims detalls, i la plaça elevada.

El contracte d’obres també preveia la demolició de l’espai interior on hi havia en el passat un supermercat, l’ampliació de les instal·lacions, l’enderrocament de les escales i rampes anteriors per deixar pas al nou accés i la climatització de l’espai. Així mateix, s’han enretirat les antigues pèrgoles de fusta, que continuaran tenint ús en un futur, i en una altra ubicació —s’espera que sigui el parc Mas Iglesias—, com a refugi climàtic.

El nou GastroMercat

També està feta l’obertura de la façana principal, que hauria de permetre l’entrada i sortida al GastroMercat, que gestionarà Veritas; connectant l’espai de venda de productes ecològics amb la terrassa exterior, ubicada a la plaça elevada de nova creació. Tota la zona gaudirà d’un horari d’obertura més ampli que l’actual del mercat per tal d’impulsar comercialment l’entorn.

A més, actuarà com a porta d’entrada de nous clients a un consum local i més sostenible. L’oferta superarà les 8.000 referències i bona part seran de quilòmetre zero. Generarà una desena de llocs de treball. La zona interior ocuparà 386 metres quadrats (m2) i l’exterior, 124 m2, dividida en dues terrasses: una a l’aire lliure i l’altra, semicoberta.