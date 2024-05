El mur opac de l’accés al Mercat Central serà substituït per un vidre transparent

La transformació de l’accés al Mercat Central de Reus no ha convençut a tothom. Alguns dels paradistes i part de la ciutadania han estat vocals expressant la seva insatisfacció amb la nova estètica de l’equipament comercial, amb les obres arribant a la seva recta final. Un dels elements que més desencís genera és el mur amb el text Mercat Central serigrafiat, que serveix de contenció a la rampa.

Davant d’aquest escenari, l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis (RMS) ha decidit revisar el projecte dibuixat i aportar-hi modificacions. En concret, els treballs consistiran en la substitució del mur opac adjunt a la nova rampa d’accés per un vidre transparent que farà de separació, segons ha pogut saber Diari Més.

El president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, reconeix que «hem assumit aquest projecte de l’anterior mandat» i assenyala que «una vegada escoltada l’opinió de paradistes i ciutadania, l’adaptem amb la voluntat que la reordenació compleixi l’objectiu de millorar la connectivitat i la visibilitat entre l’accés del mercat i el carrer de Sant Joan». «El projecte original no responia a aquest objectiu; ara sí», tanca Marcos.

La intervenció mantindrà tant les escales com la gran rampa construïda per a una «major accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda». També es conservarà part del mur construït, que actuarà com a respatller del nou banc encarat al carrer de Sant Joan. Sí que es canviarà la tanca per un model de vidre transparent, per tal d’«afavorir la visibilitat de la façana del Mercat Central», segons apunten fonts municipals.

Un nou operador

Les obres de reordenació de l’espai públic i de l’accés principal del Mercat Central van començar el setembre del 2023. La intervenció ha permès incorporar l’ús de terrassa exterior a la plaça elevada de nova creació, una decisió que «afavorirà el funcionament del mercat» en un horari més ampli que en l’actualitat, com a «mesura per impulsar comercialment no només el Mercat Central, sinó també la seva àrea d’influència», segons destaca l’Ajuntament de Reus.

El projecte també busca transformar l’espai disponible i en desús amb una oferta complementària, un espai obert a l’exterior i integrat a l’entorn que afegeixi valor als productes frescos i als elaborats pels comerciants artesans del mercat i, a més, que es converteixi en una porta d’entrada de nous clients a un consum local i més sostenible.

Per aquest motiu, es considerava important que no s’amagués ni la façana de l’edifici ni la porta d’accés, preocupació que havien expressat alguns paradistes.

Demà és la data indicada per a la inauguració de la nova botiga de Veritas al Mercat Central, situada a la part est de la façana principal. L’establiment ocuparà una zona interior de l’equipament, de 386 metres quadrats (m2), i una d’exterior, de 124 m2, que consta de dues terrasses —una que és completament exterior i una altra, semicoberta—.

La setmana passada es va donar a conèixer que l’espai de degustació obrirà les portes d’aquí a poques setmanes. L’horari del local serà de 9 a 21 hores, de dilluns a dissabte.

