Marc Miralles: «El que falla és que tampoc s’està potenciant a què els joves es puguin fer agricultors»

Què el va portar a crear-se el perfil a les xarxes socials per començar a penjar vídeos?

«Va començar per una broma entre amics. Alguns d’ells tenen canals de YouTube i em van animar a fer-ho. Sempre m’han dit que em sé expressar bé i, en començar amb l’hort, em van dir que publiqués vídeos donant consells per ensenyar a la gent.

Aleshores, anava publicant vídeos i he anat aprenent al llarg del temps. La idea era ensenyar a la gent com es feien les coses i poder ajudar-los».

Com va començar la seva passió per l’agricultura?

«Va ser a partir de la pandèmia, abans no m’havia cridat l’atenció. De petit, entre els 5 i 7 anys, acompanyava al meu avi a l’hort, però va ser arran de començar a tenir un parell de torretes de tomaqueres per la pandèmia quan em va començar a agradar. Ara he començat a portar les finques dels meus avis, que estan a Mont-roig del Camp».

Per què creu que hi ha pocs joves agricultors?

«L’agricultura està en un moment molt pèssim, aquí si féssim el que han fet a França ens portarien a la presó. Els preus no estan acompanyant res, per això és molt difícil que els joves es fixin en l’agricultura, la situació no està molt bé. Jo crec que el que falla és que tampoc s’està potenciant a què els joves es puguin fer agricultors».

Coneix a algú de la seva edat que sí que es dediqui?

«De la meva edat no conec a ningú. Conec a un xaval de 20 anys que va a la meva classe i els meus amics m’ajuden alguns cops amb el meu hort i estic molt content per això».

Què opina el seu entorn familiar del fet que faci vídeos per internet?

«Els meus pares estan molt contents i orgullosos del fill que tenen. Els agrada que ensenyi l’hort. Les finques s’anaven a vendre i mai haurien dit que les acabaria agafant jo, la meva família no s’ho esperava».

Per què ecològic?

«Volem que els productes siguin naturals. L’hort urbà i el de casa son 100% ecològics i les finques estan en procés de transició des de fa 3 anys, per poder ser completament ecològiques també, ja que la terra està malament i s’ha de recuperar. Llavors, no es pot dir que les finques són ecològiques al 100% fins d’aquí a dos anys perquè també em falta el certificat.».

A casa cultiva tot l’any?

«Amb l’hort urbà tot l’any. El tenia en repòs per poder tornar a plantar a la primavera».

Creu que tothom pot començar a cultivar?

«Jo penso que no hi ha excusa per no cultivar, encara que sigui en una torreta al balcó de casa teva. Tothom pot començar a cultivar si és el que desitja».

Com es veu d’aquí a uns anys?

«Em veig dedicant el meu temps a totes les finques perquè a mi això m’omple molt. L’institut també és una cosa que m’omple. Tinc professors que m’ajuden si tinc algun dubte.

En acabar l’institut m’agradaria anar a estudiar la carrera d’enginyeria agrònoma a Lleida per poder continuar formant-me. Ara, totes les finques les porto jo, però no ho tinc com m’agradaria perquè no li puc dedicar tot el temps necessari. Ho podria tenir en un 100%, però ara mateix està a un 85% i aquest és el meu objectiu d’aquí a uns anys».

‘L’Instagramer’ triomfa a les xarxes socials Amb més de 19.000 seguidors al seu compte d’Instagram huerto_ecologico.marc, comparteix consells ecològics i ensenya el seu hort urbà, així com les finques familiars. El jove actualment estudia a l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus per així poder complir el seu somni i ser enginyer agrònom.

Et pot interessar: