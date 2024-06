111 equips participaran en el Rally Catalunya – Costa Daurada Legend

La plaça de la Llibertat de Reus ha acollit avui la presentació del nou Rally Catalunya – Costa Daurada Legend, una prova amb organització conjunta del RACC i Escuderia Baix Camp, entitats que enguany han fusionat els ral·lis històrics que organitzaven individualment.

L'èxit d'aquesta nova orientació queda prou evident amb la inscripció de 111 equips. El ral·li tarragoní és la quarta prova puntuable per al Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics (CERVH), tant en Velocita t com en Regularitat, i també és puntuable per al Campionat de Catalunya d’ambdues categories.

En la presentació de la prova hi han estat presents Enrique Martín; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Héctor Maiquez, vicepresident del Patronat Municipal de Turisme de Salou, i els màxims responsables de la prova i membres del Comitè Organitzador del ral·li: Jordi Barrabés, responsable de l'Àrea Esportiva del RACC, i Jaume Miret, president de l'Escuderia Baix Camp; Juan Esteve, responsable de Relaciones Institucionales de la Federación Española de Automovilismo i Pau Cabré, delegat territorial a Tarragona de la Federació Catalana d’Automobilisme.

Reus i Salou són les ciutats protagonistes del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend. Reus albergarà el parc tancat que unirà les dues etapes i el final de la cursa, a més del parc d'assistència. Per la seva banda, Salou serà el lloc de sortida oficial del ral·li i també acollirà la neutralització del dissabte. A més de la involucració dels respectius ajuntaments, el ral·li també compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Costa Daurada. La base de la competició estarà situada en les instal·lacions de FiraReus Events.

111 vehicles és una xifra de participants molt important i també ho és la qualitat de les seves tripulacions, la qual cosa confirma l'encert del RACC i de l'Escuderia Baix Camp en unir forces.

Tots els favorits de l Campionat d'Espanya de 2024 seran presents, destacant els guanyadors absoluts de les passades edicions dels dos ral·lis que han donat vida al Rally Catalunya – Costa Daurada Legend: Manuel Muniente – Ezequiel Salgueiro (BMW M3), vencedors del Rally Costa Daurada Legend Reus 2023 en l'apartat de Velocitat, i Juan Pedro García – Sergi Giralt (Citroën AX GT), victoriosos en el Rally Catalunya Històric 2023 de Regularitat.

Les grans figures dels Històrics, presents

Entre els participants de Velocitat destaquen els líders del Campionat d'Espanya absolut i de Pre90, Jordi Ventura – Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth); de Pre81, Joan Riberas – Álvaro Menéndez (Porsche 911 SC gr. 4); de Pre2000, Óscar García – Adelina Bassas (Renault Clio Williams); de Classic, Pau Romero – Tània Comellas (Peugeot 205 Rallye); i de Classic Silueta, Daniel Alejandro Remuiñán – Álvaro Cerqueiras (Peugeot 205 Proto). També es compta amb la presència de l’equip líder del Campionat de Catalunya absolut: Alejandro Dude – Daniel Muntadas (BMW M3).

En Regularitat la participació també és excepcional, amb la presència dels líders dels campionats d'Espanya i de Catalunya. En el certamen estatal es preveu una lluita entre els dos primers de la classificació en Regularitat Sport: Francisco Martínez – José Manuel Villamayor i Jaime Carbonell – Enrique Carbonell, ambdos equips amb Ford Sierra Cosworth 4x4.

A nivell català, els principals favorits són els actualment primers en Regularitat Sport: Jordi Fanlo – Daniel Robledillo (Porsche 911 SC) i Jordi Auret – Gil Tarabal (Renault 5 GT Turbo), així com els que ocupen les primeres posicions en Regularitat: Carles Miró – Ivan Matavacas (Porsche 911 SC) i Francesc Segú – Miquel Molist (VW Golf GTI).

Important la presència de l'equip SEAT Históricos amb sis unitats, una d'elles en Legend per a Josep Maria Bardolet – Carles Jiménez (Seat Ibiza Kit-Car). La resta d'equips de SEAT participaran en Regularitat, destacant la tripulaci&oac ute; femenina composta per Tere Armadans – Anna Vives (Seat 124 Especial 2000).

Entre els inscrits hi ha noms destacats en altres especialitats, com Sergi Pérez (Porsche 911 Carrera RS), Jordi Gené (Seat Ibiza) i el pluricampió Antonio Zanini, que sortirà al volant d'un Seat 1430 de 1970, unitat amb la qual Carlos del Val i Jaime Lazcano van participar aquell any en el ral·li Londres-Mèxic.

Dels 111 vehicles inscrits, 72 competiran en les modalitats de Regularitat i Regularitat Sport, i 31 en la de Velocitat pura contra el crono. Altres 8 vehicles participaran en l’apartat Legend d'exhibició. El Rally Catalunya – Costa Daurada Legend compta amb un total de 106,56 km. de velocitat (dels 445,59 km. que totalitzarà la prova), distribuïts en 5 trams cronometrats als quals s’hi faran dues passades. Q uatre d’aquests deu trams es disputaran el divendres i els altres sis el dissabte. El ral·li arrencarà a les 17 hores del divendres 7 de juny des de Salou i finalitzarà oficialment a partir de les 17 hores del dissabte a Reus.

La primera etapa inclou dues passades a dos trams mítics de l'automobilisme català: ‘La Mussara’ (10,200 km.) i ‘Farena’ (9,361 km.), mentre que la segona etapa contempla dos passos per tres especials de gran dificultat tècnica: ‘La Teixeta’ (14,762 km.), el tram més llarg del ral·li; ‘El Lloar – Bellmunt’ (11,439 km.), que serà TC+ en la seva primera passada; i ‘Falset – Porrera’ (7,519 km.). Sobre l'asfalt d'aquestes proves especials hi han competit en temporades anteriors els vehicles WRC del mundial.

Esquema del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend 2024

Divendres, 7 de juny

17:00 - Sortida oficial (Salou, Passeig Jaume I)

17:20 - Assistència A (10’, FiraReus)

18:03 • SS1 – La Mussara 1 (10,200 km)

18:40 • SS2 – Farena 1 (9,361 km)

19:25 - Reagrupament (25’; Reus, Plaça de la Llibertat)

20:10 - Assistència B (40’, FiraReus)

21:23 • SS3 – La Mussara 2 (10,200 km)

22:00 • SS4 – Farena 2 (9,361 km)

22:45 - Assistència C (10’, FiraReus)

23:15 - Final 1a etapa (Reus, Plaça de la Llibertat)

Dissabte, 8 de juny

09:00 - Sortida 2a etapa (Reus, Plaça de la Llibertat)

09:15 - Assistència D (15’, FiraReus)

10:03 • SS5 – La Teixeta 1 (14,762 km)

10:58 • SS6 – El Lloar – Bellmunt 1 (11,439 km, TC+)

11:34 • SS7 – Falset – Porrera 1 (7,519 km)

12:30 - Reagrupament (35’; Salou, Passeig Jaume I)

13:25 - Assistència E (40’, FiraReus)

14:38 • SS8 – La Teixeta 2 (14,762 km)

15:33 • SS9 – El Lloar – Bellmunt 2 (11,439 km)

16:09 • SS10 – Falset – Porrera 2 (7,519 km)

17:00 - Arribada oficial (Reus, Plaça de la Llibertat)

19:30 - Repartiment de trofeus (Reus, Plaça de la Llibertat)

El matí del dissabte, dia 8, tindrà lloc en el Passeig Jaume I de Salou la “3a Trobada RACC de Cotxes Clàssics”, una cita oberta a qualsevol aficionat als ral·lis que posseeixi un automòbil clàssic i vulgui viure l'ambient i sensacions d'un ral·li: estar en un parc tancat, pujar al podi de sortida i recórrer amb el seu vehicle uns 60 km, entre els quals els del primer tram del ral·li en carretera tancada.

