Ja es coneixen els trams del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend

El RACC i l'Escuderia Baix Camp ja han definit les etapes del Rally Catalunya–Costa Daurada Legend que se celebrarà els dies 7 i 8 de juny. Es tracta de la quarta prova puntuable per al Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics (CERVH), tant en Velocitat com en Regularitat, i puntuable també per al Campionat de Catalunya de totes dues categories.

L'organització ha definit un itinerari que combina trams històrics amb novetats per dotar al ral·li d'una notable dificultat tècnica. Els participants recorreran un total de 106,56 km de velocitat (del total de 445,59 km. que té el ral·li), distribuïts en 5 trams cronometrats als quals es donaran dues passades. Del total de 10 trams, quatre d'ells es disputaran el divendres i altres sis el dissabte.

La primera etapa inclou una especial mítica per a l'automobilisme català, ‘La Mussara’ (10,200 km.), i la part final de la no menys històrica La Riba, la configuració actual de la qual com ‘Farena’ (9,361 km.) fa possible el retorn dels cotxes de ral·li a una zona on s'han escrit pàgines brillants del RallyRACC del mundial.

La segona etapa tindrà un bucle compost per tres trams, amb un total de 33,7 km. de velocitat, al qual es realitzaran dues voltes amb assistència entre ambdues. En aquest itinerari destaca el mundialista ‘La Teixeta’ (14,762 km.), el tram més llarg del ral·li, així com la novetat que presenta ‘El Lloar – Bellmunt’ (11,439 km.), amb una gran dificultat orogràfica en la seva part central. Completa la jornada el virat, però també veloç, ‘Falset – Porrera’ (7,519 km.).

