Tarragona acull aquest dissabte el II Clàssic Raid Tàrraco

La segona edició del Clàssic Raid Tàrraco arriba demà dissabte 27 d'abril a Tarragona i tindrà com epicentre l'Anella Mediterrània. Es tracta d'una de les proves més emblemàtiques del Off-Road Classic Club que compta amb la col·laboració de Tarragona Esports. Enguany es preveu la participació de 55 cotxes que recorreran més de 150 quilòmetres i s'oferiran dues seccions.

La primera secció sortirà a les 11 h des de l'Anella Mediterrània en direcció a la carretera T-11 per arribar als carrers Joan Miró i Doctor Mallaré i Gusash; i a l'avinguda Andorra. Accedirà a l'N-240 per anar cap al camí entre Tarragona i Valls fins a arribar a Puigdelfi, la Secuita i el Catllar. La tornada recorrerà altres vies com l'N-340, la Via Augusta, la Rambla Vella i la Plaça Imperial fins a arribar, de nou i cap a les 13 h, a l'Anella Mediterrània.

La segona secció s'iniciarà a les 14.45 h, també des de l'Anella Mediterrània, i anirà direcció Cambrils, passarà per diversos pobles fins arribar a Gratallops i tornarà a l'Anella Mediterrània cap a les 18.30 h.

El lliurament de premis tindrà lloc a les 20.30 h a l'Anella Mediterrània.

