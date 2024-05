Reus celebra el Dia del Medi Ambient amb una gran festa el 8 de juny

La plaça de l’Univers de Reus acollirà el proper dissabte, 8 de juny, la Fira del Medi Ambient, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus. Aquesta jornada comptarà amb tallers, jocs, activitats i un concert de cloenda amb el grup de música familiar Ambauka.

L’esdeveniment, organitzat en el marc de les activitats per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, comptarà amb un estand de l’Ajuntament de Reus on s’exposarà informació del projecte de renaturalització de la ciutat que es porta a terme amb fons Next Generation, RENATUReus. També hi participaran amb un estand propi les entitats locals vinculades al medi ambient GEPEC i Associació CEN i es farà una recollida de mantes per a donar-les a entitats animalistes.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, ha explicat que aquesta «és una festa oberta a tothom, petits i grans, per sensibilitzar i involucrar a la ciutadania en el procés de canvi cap un model de ciutat més amable amb el medi ambient i la implantació de models respectuosos amb l’entorn i el planeta».

Tallers i activitats per a tothom

Al llarg del dia, en horari de 10h a 14h i de 17h a 20 h, se succeiran tallers i activitats per a tots els públics. A primera hora, l’esdeveniment arrencarà amb una sessió de ioga. Per als més petits, en horari de matí, hi haurà jocs interactius a partir de materials reciclats. La Fundació Formació i Treball organitzarà un taller per reaprofitar la roba usada per a fer clauers, diademes i altres objectes.

Al matí i la tarda també hi haurà un taller de biodiversitat amb Gestió Natural que consistirà en la construcció de caixes niu per a papallones, insectes i ratpenats. En horari de tarda es farà un taller de reciclatge de plàstics amb Plastic People.

A les 13h i a les 17.30h tindrà lloc el conta contes «Plàstics quins fàstics» a càrrec de la Loli Beltran i pels amants de la biodiversitat, per la tarda, s’ha previst un taller de descoberta d’ocells.

Per tal de promoure la reutilització i la compra responsable, al llarg de tota la jornada hi haurà instal·lat el Reparatruck, un servei mòbil d’autoreparació on es podrà aprendre a reparar petits electrodomèstics, aparells informàtics i bicicletes. Només cal portar l’aparell trencat i l’equip del Reparatruck, que compta amb instructors qualificats i totes les eines necessàries, t’ensenya de forma gratuïta a reparar tu mateix els aparells, donant-los una segona vida. Aquesta activitat requerirà inscripció prèvia a través del següent ENLLAÇ.

També hi haurà durant tot el dia jocs gegants de fusta tradicionals perquè petits i grans puguin gaudir d’una estona de diversió.

Al llarg de la jornada s’exposaran les fotografies que han participat en el concurs de fotografia Reus Biodiversitat 2024, impulsat per la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i a les 17h es portarà a terme el lliurament de premis a les fotografies guanyadores de les diverses categories.

L’acte clourà en un ambient festiu i familiar amb l’actuació del grup Ambauka.

