Ballades i coca amb cireres, les protagonistes de Corpus a Reus

La festivitat de Corpus va convertir la plaça Mercadal en el seu centre neuràlgic pel gaudi d’infants i famílies en el seu primer dia. Des del matí, ja els nens i elements festius de la ciutat van trepitjar les seves llambordes amb diferents actes que van cloure amb la ballada final al vespre.

Una tarda ideal per la festa, amb la calidesa que adverteix de l’arribada imminent de l’estiu, però amb un vent suau i agradable que la feia que la feia idònia. Des de molt abans que comencés la festa, els elements festius formaven davant les portes de l’Ajuntament mentre la gent s’aplegava al voltant de les cordes que delimitaven la pista de ball, expectants.

Una tarda en la qual hi va haver tres protagonistes inqüestionables. Els primers, els Gegants i la Mulassa de Reus. Davant d’un públic ansiós per veure els elements festius tornar a conquerir la plaça, la Mulassa va fer acte de presència precedida pels gegants de la ciutat, desfilant davant les mirades il·lusionades dels nens i nenes.

Acompanyats per un toc de gralles, cadascun va col·locar-se on li corresponia a la plaça mentre els menuts xisclaven d’emoció i assenyalaven els seus elements festius preferits. Quan tots estaven llestos i en posició, les ballades van començar, una darrere l’altre, mentre el públic picava de mans seguint el ritme de les gralles i el timbal.

I a les mans amb les quals aplaudien hi havia el segon protagonista, la coca amb cireres. Amb la col·laboració del Col·lectiu del Masclet i del Forn Sistaré, una cua inacabable de reusencs i reusenques davant de l’Ajuntament de Reus passaven a recollir les dues porcions de coca amb cireres, tradicionals d’aquesta festa.

Caixes i caixes apilades que s’anaven buidant mentre els dits de la gent es tacaven amb el color roig de les cireres. Un àpat que ideal amb el qual observar les ballades.

I, com no podia ser d’una altra manera, el tercer protagonista eren els nens i nenes de Reus. Els geganters van demanar que el públic respectés l’àrea delimitada per les cordes, però cap d’ells tenia l’autoritat com per dir-li res a uns nens que portaven una llarga estona esperant per poder veure els gegants i la mulassa donar tombs com baldufes al so de les gralles i el timbal.

S’amuntegaven, asseguts a terra, com a privilegiats i principals espectadors d’aquella actuació que va arrencar aplaudiments després de cada ball. Fins i tot, alguns d’aquests infants es van poder colar dins de la casa consistorial i ocupar el lloc d’honor de les autoritats, el balcó de l’Ajuntament. Durant una estona, aquests es van convertir en els batlles i batllesses de la ciutat. Una ciutat que saluda l’estiu, una estació plena de festa i moviment com, un cop més, ho és la festa de Corpus de Reus.