Torna una nova edició de la XXVII Caminada de Reus-Prades-Reus

Aquest diumenge 2 de juny de 2024 tindrà lloc la XXVII Caminada de Reus-Prades-Reus, organitzada per l’Associació Excursionista Catalunya de Reus amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, a través de Salut i Esports i Reus Esports i Lleure.

Amb un recorregut de 54,8 km. i un desnivell acumulat de 2.950 m, aquesta cursa forma part del Circuit Català de Caminades de Resistència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FECC). Per aquells participants que vulguin fer un recorregut menys exigent s’ha preparat «La Curta», una variant de 35 km que pujarà fins a la Mussara completant un recorregut de poc més de 37km.

La sortida està programada a les 7 hores de les Piscines Municipals de Reus, carrer Doctor Ferran 50, Reus. La prova està pensada per fer-la en un termini mitjà de 12,30 hores amb un ritme de marxador normal, tot i que cada any el primer participant, que ho fa corrent, acostuma a arribar abans de les 12 del migdia. Els darrers participants solen arribar a les 21 hores. El darrer any va haver-hi 600 inscrits i aquest any les incripcions es van tancar ahir amb uns 700 participants.

La participació està limitada a un mínim de 15 anys d’edat i sense límit per la màxima edat, havent-hi participants arribats a Reus que superen els 70 anys. Més d’un 85% dels participants que surten de Reus arriben a completar la prova, els que abandonen ho acostumen a fer a Prades on queden amb les amistats per dinar.

Als avituallaments hi haurà aigua, begudes isotòniques, fruites, codonyat i fruits secs. Especialment n’hi haurà un amb entrepans a la zona de la Font del Roure per l’esmorzar i un altre a Prades. A l’arribada es podrà degustar arròs de pollastre o vegetal. També s’obriran les piscines municipals del Parc dels Capellans perquè els participants puguin gaudir d’un bany refrescant en previsió que les temperatures seran elevades.

