Alumnes de l’Institut Josep Tapiró fan activitats al Sant Joan per mostrar els perjudicis del tabac

Alumnes de quart d’ESO de l’Institut Josep Tapiró de Reus han realitzat aquest divendres diverses activitats a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus per sensibilitzar la població dels perjudicis que el tabac té per a la salut, coincidint amb la Setmana sense fum i el Dia Mundial contra el tabac.

Així per exemple, han fet un passadís amb fulls de paper a l'entrada del centre amb informació sobre els beneficis de deixar de fumar i també han instal·lat plafons informatius a la rambla. A més, han portat a terme diverses activitats experimentals per recollir el residu del fum i convertir-lo, per exemple, en un perfum de tabac i també han omplert ampolles amb les burilles que es llencen a l’exterior del recinte.

Activitats a tots els centres

També a l’Hospital Lleuger de Cambrils i als Centres d’Atenció Primària de Salut de Vandellòs-l’Hospitalet, Riudoms, La Selva del Camp i Marià Fortuny de Reus estan fent activitats durant tota la setmana, com per exemple, campanyes de captació de persones que vulguin deixar de fumar i enquestes per valorar la dependència dels fumadors.

Així mateix, l’Hospital Lleuger de Cambrils, conjuntament amb l’Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament, han endegat la campanya «Cambrils sense fum» de sensibilització per prevenir el tabaquisme entre els joves, promoure l’abandonament de l’hàbit entre les persones fumadores i disminuir l’exposició al fum entre la població en general.

El Dia Mundial sense Tabac està impulsat per l’Organització Mundial de la Salut i enguany recorda que les tàctiques de la indústria del tabac i la nicotina converteixen els joves en addictes de per vida. S’estima que al món hi ha uns 37 milions de nens d'entre 13 i 15 anys que consumeixen tabac, i en molts països la taxa d'ús de cigarrets electrònics entre els adolescents supera la de la població adulta.

