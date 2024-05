Reus licita la compra de nous vehicles per als serveis de seguretat i emergències

L'Ajuntament de Reus ha tret a la licitació el contracte per a la renovació de part de la flota municipal, amb un pressupost de 404.243 euros. En concret, el concurs públic preveu l'adquisició de 6 vehicles patrulla amb kit de detinguts per a la Guàrdia Urbana; 2 vehicles elèctrics per al departament de Mobilitat i Circulació; i 1 vehicle pel departament d'Emergències i Protecció Civil.

La licitació, dividida en tres lots, preveu un termini màxim de lliurament dels vehicles de 220 dies naturals, a comptar des de la data de formalització de contracte.

La licitació preveu continuar el procés de renovació de la flota municipal de vehicles per models més sostenibles, i reduir el consum de combustibles fòssils i millorar-ne l'eficiència energètica.

Actualment, la Guàrdia Urbana disposa d’una flota de vehicles i de motocicletes, entre els quals hi ha que ja tenen molts quilòmetres. Sovint pateixen avaries que tenen un cost molt elevat, motiu pel qual es considera necessari donar-los de baixa i adquirir-ne de nous. Pel que fa als vehicles patrulla, hi ha unitats amb més de 300.000km i un ús continu sense descans.

