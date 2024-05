Reus treballa per tenir més centres de formació professional integrada. Aquests centres hauran d’aglutinar les formacions professionals del Departament d’Ensenyament i la qualificació professional que s’ofereix des del Servei d’Ocupació de Catalunya en un únic equipament.

A inicis d’aquest mes de maig, el Consell de la Formació Professional de Reus va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’IMFE Mas Carandell i l’Institut d’Horticultura i Jardineria, convertint-lo en un centre de formació professional integrada dins de la família agroalimentària, una de les deu famílies de formacions professionals.

El regidor d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, comenta que quan es va elaborar l’Informe General de Prospectiva 2023-2026, entre altres coses va cercar els recursos dels quals es disposaven en el territori, concretament, equipaments dedicats a la formació.

«Quan vam centrar la mirada a la comarca del Baix Camp, ens hem trobat que centres que compleixin els requisits només hi havia l’Institut d’Horticultura. I, alhora, hi havia un centre de formació professional com és Mas Carandell que pot acabar de cobrir les necessitats».

Amb un no n’hi ha prou

No obstant això, aquest únic centre no és suficient i, per aquest motiu, des del Consell es treballa per aconseguir que altres centres de la ciutat se sumin. «Al Tarragonès hi ha tres centres que poden assumir aquesta funció, que són el Pere Martell, el Cal·lípolis i el Comte de Rius, i cadascun en famílies professionals diferents», explica el regidor.

Aquest fet permet satisfer més acuradament la demanda per part del territori, una estadística que l’informe també recull. «L’informe té en compte l’oferta per part del sistema i la demanda per part de les empreses. Per exemple, a la comarca del Baix Camp la principal demanda és en la família agroalimentària, seguida de l’oci i el benestar, per la branca del turisme, i de la indústria del metall i la mobilitat, per la branca de la instal·lació i manteniment», detalla Subirats, afegint que «per aquest motiu, l’Institut d’Horticultura haurà d’expandir la seva oferta i fer més coses, però també cal afegir altres centres».

Tot i que no revela la identitat dels centres de la ciutat amb els quals estan en conversacions, assegura que algun centre públic «comença a mostrar-se interessat». «No obstant això, no ens marquem calendaris. És un tema molt complex que anem treballant amb la vista posada el 2030, que sembla lluny i no ho és tant», sentencia el regidor d’Empresa i Ocupació.