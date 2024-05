La Fira Reus Viu el Vi es trasllada al parc Sant Jordi del 7 al 9 de juny

La 14a edició de la Reus Viu el Vi, la fira de les Denominacions d’Origen del territori Cambra, se celebrarà del 7 al 9 de juny. Com a novetats, enguany la fira es farà al parc de Sant Jordi i ampliarà els seus horaris.

Enguany seran vint-i-tres els cellers participants, tots ells dels Consells Reguladors que desenvolupen la seva activitat sota el paraigües de la corporació: la DO Catalunya, la DO Conca de Barberà, la DO Montsant, la DOQ Priorat, la DO Tarragona i la DO Terra Alta. També hi participaran cellers de referència de la DO Cava i onze marques de vermut: els vuit que conformen la marca Vermut de Reus i tres més que s’hi han sumat. Així, els assistents podran triar entre gairebé 200 referències representatives dels millors vins i vermuts del territori.

Canvi d'ubicació i de format

Entre les novetats d'enguany hi ha el canvi d’ubicació, al parc de Sant Jordi, un espai amb majors dimensions que la plaça de la Llibertat que permetrà que els visitants se sentin més còmodes i que els diferents expositors puguin donar un millor servei al client.

A més, l’horari de la fira també varia. En aquesta catorzena edició, es tancaran portes a les 22h tant divendres com dissabte. D’aquesta manera es pretén crear un ambient més familiar i generar sinergies amb el sector de la restauració perquè els visitants tinguin l’opció de sopar en algun dels establiments de Reus. Diumenge la fira tancarà a les 21h.

Una altra de les novetats seran les actuacions de música en directe. El grup de versions Cover H actuarà divendres a la tarda i dissabte Xavier Planas i el seu saxo posaran el fil musical de la Reus Viu el Vi.

Com és tradicional la fira convida a un celler de fora del territori per poder presentar, d’aquesta manera, una tipologia de vins diferents. En aquesta ocasió hi participarà el Celler El Pescador (DO Catalunya), de Peralada, a Girona.

La fira es complementa amb la tradicional oferta gastronòmica elaborada amb productes locals de qualitat. En aquesta ocasió amb la presència dels establiments ADN Sistaré, Black Burger, Sant Gil d’Albió, la Beermutera, Ca la Cova, Cal Sendra, Forn Llauradó i el guanyador de la millor tapa de la Ganxet Pintxo, Grillats Reus BBQ.

Venda de packs de manera anticipada

En aquesta edició de la Reus Viu el Vi els visitants podran comprar els packs de manera anticipada a la plataforma que es podrà trobar a la web de la fira. D’aquesta manera, l’organització vol evitar les cues que es generen a l’hora de comprar els packs. Així, els visitants podran fer la seva compra a la web, descarregar-se el justificant de compra o codi QR i recollir la seva comanda a les casetes instal·lades a la fira de «Recollida venda online».

A més, s’ha instal·lat una caseta a la plaça Prim on, a més del codi QR per accedir a la botiga online, les persones que tinguin dificultats per comprar els packs podran trobar una persona de suport dijous, divendres i dissabte d’aquesta setmana en horari d’11:30 h a 13:30 h i de 18:00 h a 20:00 h, i dilluns, dimarts i dimecres de l’altra setmana amb el mateix horari.

La 5a Mostra de Vermut

En paral·lel a la Reus Viu el Vi, la fira mantindrà la seva vinculació amb el món del vermut amb la degustació de Vermut de Reus que es realitzarà el dissabte i el diumenge al migdia, de 12:00 h a 14:30 h. L’espai de promoció de la Marca Vermut de Reus estarà gestionat per l’Agència Reus Promoció.

Els assistents podran triar entre les diverses marques que actuen sota la marca Vermut de Reus i que són Cori, Fot-li, Iris, Miró, Olave, Or del Camp, Rofes i Yzaguirre. També hi haurà una tres marques convidades, La Madre Vermouth, Dos Deus Vermouth i Padró i Família. L’àrea del vermut també estarà oberta durant la fira en horari de tarda.

Inauguració de la fira

La inauguració de la fira es durà a terme el divendres 7 de juny a les 19:00 h i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la Reus Viu el Vi.

Després que l’any passat la Reus Viu el Vi se sumés a la campanya de la Colla Alegre per impulsar un nou element, La Somera, enguany aquesta figura i la geganta Arlet participaran en l’acte inaugural de la fira del vi, fent un recorregut per tot el recinte.

Activitat prèvia

Com a activitat prèvia a la fira Reus Viu el Vi, la Cambra de Comerç de Reus ha organitzat un tast de vins, Garnatxa blanca, l’anima de la DO Terra Alta, dirigit a professionals de la restauració i l’hostaleria i impartit per Jordi Rius Gironés, secretari del Consell Regulador DO Terra Alta, sommelier, enòleg i enginyer agrícola. El tast es farà el dilluns 3 de juny a les 19.30h a l’Espai Llotja.

