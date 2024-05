Setze cellers de la DO Tarragona oferiran els seus vins durant tres dies a la plaça Corsini

Tarragona viurà del 31 de maig al 2 de juny la Fira del Vi de la Denominació d’Origen Tarragona que un any més s’instal·la a la plaça Corsini i reunirà a 16 cellers procedents de l’Alt Camp, Baix Camp, el Tarragonès i Ribera d’Ebre, amb 120 vins diferents.

La presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «l’esdeveniment de la Fira del Vi coincideix amb el propòsit de l’empresa Mercats de Tarragona què és la promoció del producte local, divers i de qualitat, a la vegada dinamitzar activitats que donin impuls al comerç de proximitat».

Al seu torn, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch ha comentat que «volem que tingui el ressò que mereixen els nostres vins, i per això l’última setmana de maig, en un ambient festiu i obert a la participació de totes les persones que en vulguin gaudir, celebrarem diferents activitats que culminaran el cap de setmana amb la mostra de vins a la plaça Corsini».

Propostes gastronòmiques

El restaurant Seasons, Làctics Casa Portella i les parades del Mercat Central Albert Ribot, Cal Jan, Carnisseria Meritxell, Fruits Secs Cristobal i Nipo Sushi també se sumen a la fira oferint propostes gastronòmiques de maridatge de vins de la DO Tarragona.

Castell d’Or, Celler Magrinyà Calaf, Celler Mas Bella, Celler Pallarades, Celler Blanch, Cellers Unió, De Muller, Estol Verd Celler, Mas Amfres, Mas d’en Baiget, Molí de Rué, Padró i Família, Vinícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Nulles, Vins i Caves Vives Ambròs, Vins Suñer i Vinya Janine són els 16 cellers que participaran en l’edició de la Fira d’enguany.

Horari de la Fira i activitats

La Fira del Vi DO Tarragona, que compta amb la coorganització de l’Ajuntament de Tarragona i la gestió tècnica de l’empresa de Mercats de Tarragona, estarà oberta al públic en horari de matí i tarda: divendres de 18 h a 22 h; dissabte d’11 h a 15 h i de 18 h a 22.30 h; i diumenge de 12 h a 15 h i de 18 h a 22 h.

L’acte d’obertura de la Fira tindrà lloc divendres 31 de maig, a les 19 h i comptarà amb la col·laboració de l’Associació d’Amics del Teatre Líric de Tarragona, i amb la participació especial del baríton tarragoní Àngel Òdena.

En el marc de la celebració de la Fira també se sortejaran cinc lots: tres ampolles de la DO Tarragona, un xec regal de 30 € a bescanviar en productes del Mercat Central i una entrada doble per a l’espectacle La Traviata que protagonitza Àngel Òdena els pròxims 28 i 30 de juny al Teatre Auditori Camp de Mart. El sorteig dels cinc lots es realitzarà des del 31 de maig i fins al 16 de juny, entre totes les persones que adquireixin una entrada La Traviata a entrades.tarragona.cat i aplicant el codi: Mercats.

El diumenge 2 de juny, a les 12.30 h el Grup CoverH oferirà un concert vermut a la plaça Corsini amb versions de jazz i bandes sonores dels 80.

Activitats prèvies a la fira

Enguany, la Fira del Vi DO Tarragona arrencarà el dimarts 28 amb un tast de vins DO Tarragona i DO Montsant a l’Espai Turisme (C/Major, 37). El dimecres 29 de maig el Teatret del Serrallo serà l’escenari de la Gala de Lliurament de premis del concurs de vins de la DO Tarragona. Així mateix, el dijous 30 de maig arriba el torn d’un tast especial: La Música del Vi. Un tast d’accés lliure que, com el seu nom indica, maridarà els vins de la DO Tarragona amb una proposta musical. Serà a les 19 h a la plaça de les Cols.

