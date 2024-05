La Ganxet Pintxo de Primavera tanca la ruta a Reus amb més de 22.000 tapes servides

La Ganxet Pintxo de Primavera 2024 va tancar ahir amb un espectacular èxit de participació. Els 33 establiments que han participat en aquesta 23a edició han servit més de 22.000 tapes durant les tres setmanes que ha durat la ruta.

Així doncs, la nova fórmula de fer una única edició aquest any, allargant la seva durada una setmana, ha permès incrementar el nombre de persones que han participat en la ruta i ha resultat molt profitosa per als restauradors. D’aquesta manera, es confirma l’aposta de la Cambra de Comerç i Estrella Damm per concentrar els esforços en l’edició de primavera de la ruta de tapes de Reus.

La millor tapa

Pel que fa a les votacions que es podien fer a través de la web de Gastronosfera per escollir la millor tapa de la Ganxet Pintxo de Primavera 2024, els votants han coronat com a guanyador a Grillats Reus BBQ, amb el Ganxetaku Grillat, una tortilla de blat de moro farcida de costella esfilagarsada i caramel·litzada, amb formatge, alvocat, tomàquet, ceba vermella i coriandre, amanida amb un raig de llima i salses mexicanes, i acompanyada d’un gotet de Michaela Grillada. Així, aquest restaurant ha estat el guanyador d’un estand a la zona gastronòmica de la fira Reus Viu el Vi, que se celebrarà del 7 al 9 de juny.

En segona posició ha quedat el restaurant El Castell, amb la tonyina marinada, una piadina amb base de guacamole i farcida de tonyina marinada amb reducció de vermut de Reus, acompanyada d'avellanes. El tercer lloc se l’ha endut el Buana, amb la Rustic Smash Burger, una Smash burger de vedella d'Alaforla amb salsa MC Buana, un toc de vermut de Reus i formatge cheddar.

La quarta posició ha estat per a l’As de Copes, amb l’As Tartufatta, pa de vidre amb base de ceba caramel·litzada, pollastre trossejat, xampinyons, salsa de tòfona i un cruixent de parmesà. El cinquè classificat ha estat La Lleona, que presentava un caneló de foie gras i trufa, un caneló farcit de pollastre recobert de salsa de tòfona blanca i foie-gras caramel·litzat.

Donacions de sang

La Ganxet Pintxo ha continuat, en aquesta edició de primavera, la històrica col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de l’Hospital de Sant Joan articulant una campanya extraordinària de donació de sang. 516 persones han participat en aquesta campanya i s’han aconseguit 490 donacions de sang, 26 donacions de plasma i 20 persones registrades com a donants de medul·la òssia, fent que més de 1.496 pacients surtin beneficiats amb aquestes donacions.

La Ganxet Pintxo s’ha convertit, després de 23 edicions, en una ruta completament consolidada i un dels esdeveniments gastronòmics més esperats del territori. Vist l’èxit de la fórmula d’enguany, aquesta continuarà en les pròximes edicions, concentrant tots els esforços en una sola edició anual de la ruta de tapes de Reus.

