Entreguen més 11.000 signatures per aturar el trasllat dels usuaris de la residència de Reus

Familiars, usuaris i treballadors de la residència de Reus minuts abans d'entregar les firmes recollides per aturar el trasllat dels residents a altres centres.ACN

Familiars, treballadors i usuaris de la residència de la Gent Gran de Reus han lliurat aquest dilluns 11.263 firmes a l'Ajuntament. Reclamen que s'aturi el trasllat dels residents cap a altres centres del municipi o cap a la residència de la Mercè de Tarragona, així com dels empleats. També han denunciat que el Govern estigui pressionant a les famílies perquè triïn el nou centre.

Fins al moment, ja han marxat vuit usuaris i la majoria d'ells han optat per residències privades de la capital del Baix Camp. Des del comitè d'empresa de la residència han reclamat més transparència al Govern, ja que tot i les seves demandes, no els han entregat cap documentació sobre el projecte d'execució de les obres per reformar el centre ni calendari.

