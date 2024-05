Les famílies de la residència ICASS es manifestaran cada divendres davant l’Ajuntament

Sota el crit Més llits públics i menys cadires polítiques! la UGT Serveis Públics Tarragona acompanyarà a les persones residents, a les seves famílies, i als treballadors de la Residència i Centre de Dia de la gent gran de Reus (ICASS) en les seves protestes per l’obligat desnonament del centre, el qual ja ha començat a fer-se efectiu.

Les famílies continuen expressant la seva oposició i preocupació davant el tancament de la única residència 100% pública de la ciutat de Reus i de tota la comarca. És per això que iniciaran tot un seguit de mobilitzacions cada divendres a les set de la tarda davant l’Ajuntament de Reus, a partir del proper 7 de juny. La convocatòria es farà extensiva a tota la ciutadania per tal que també se sumi a les protestes per defensar la gent gran i els serveis públics.

Joan Reinaldo, secretari general de la UGT-Serveis Públics Tarragona, va ser divendres passat amb les persones usuàries de la residència, les famílies i les persones treballadores, les quals van denunciar que els van informar de l’imminent desnonament a través d’un missatge de WhatsApp.

«Les famílies han dit prou i tenen molt clar que si han de tancar-se o encadenar-se dins la residència ho faran, per defensar els drets dels avis i àvies», assegura Joan Reinaldo.

«Una societat es defineix segons cuida les persones més dèbils i els polítics no han sabut estar a l’altura. Han decidit que la nostra gent gran no és important, que les residències públiques que paguem tots i totes no s’han de protegir a tota costa, i han demostrat que prefereixen malgastar diners públics en més càrrecs de confiança que no pas en garantir més llits socials», aferma el secretari general, qui sentencia que la UGT no es quedarà mirant com la Generalitat desfà la gran família que han format a l’ICASS.

Les protestes s’allargaran fins que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus es comprometin a rehabilitar la planta buida de l’antic hospital de Reus per acollir totes les persones residents de l’ICASS que ho desitgin, o bé en un altre espai igual o millor, per tal de poder residir-hi allà mentre durin les obres de rehabilitació del centre.

A més a més, demanen el compromís, davant notari, de la Generalitat i de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, de la data de reobertura de la residència pública ICASS, i una compensació econòmica per a les famílies per cada mes en què s’incompleixi aquesta data.

