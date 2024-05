Comença el trasllat dels primers usuaris de la residència de Reus

Drets Socials ha anunciat que ha començat a traslladar «temporalment» els primers usuaris de la Residència de Gent Gran de Reus. A més, ha demanat als residents i familiars que encara no han expressat la seva preferència de centre, que ho facin abans del 24 de maig, ja que a partir del dia 27 reprendran el trasllat de la resta de persones.

«Els residents que no hagin manifestat la residència on volen estar durant aquest període temporal seran traslladats a la residència la Mercè de Tarragona», han detallat a través d'un comunicat. La voluntat del Departament és que l'actual centre quedi buit a finals de juny. Per la seva banda, alguns familiars mantenen que no han rebut cap document oficial i que no tenen intenció de moure's del centre.

Pel que fa als professionals de la residència, el Departament ha assegurat que ja van arribar a un acord amb el Comitè d'Empresa per al seu trasllat a altres centres i han afirmat que aquest també ha començat.

Paral·lelament, han explicat que el Govern ja ha aprovat una partida per iniciar les obres de reforma de la residència de Reus i per fer l'encàrrec corresponent a Infraestructures.

Et pot interessar: