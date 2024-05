Junts posa el crit al cel davant la situació «insostenible» del govern de Reus

Les reaccions a les crítiques d’ERC sobre la dinàmica del govern no s’han fet esperar. Teresa Pallarès, de Junts, posa el crit al cel davant les declaracions dels republicans sobre que el govern socialista pot portar a Reus a «l’estancament».

«Estic absolutament d’acord amb les declaracions d’estancament, crec que hi ha hagut una mena de retorn al passat. Sentim comentaris lamentables de regidors que, o s’excusen en què això ve de l’anterior govern o allò depèn d’una altra administració. És una falta de projecte, de confiança entre els membres de govern i, fins i tot, entre els mateixos regidors del grup socialista que fan que la ciutat hi perdi moltíssim», critica contundentment la regidora juntaire, a la vegada que afegeix que «hi ha una figura que tapa l’acció de govern de qualsevol regidor, que és la figura de l’alcaldessa. La resta de regidors no tenen cap mena de credibilitat ni de força. No crec que aquest fos el govern que ERC volia».

A més, sobre el balanç que va fer ERC, creu que «tots són projectes que es van iniciar en el govern anterior. És obvi que amb un any no hi ha temps per a gairebé res, però tampoc sentim noves propostes. Hi ha una manca de govern ferm que treballi per la ciutat».

Pallarès també aprofita per comentar l’afirmació sobre que Ara Reus és «el partit que es deixa arrossegar pel gran», i considera que «és normal que un partit petit vagi una mica més a remolc dins d’un govern. A més, reposicionar-se és una cosa normal i lícita, però potser si tinguessin les coses més clares no els faria tanta falta reposicionar-se».

Per un altre costat, no comprèn com els republicans poden formar part d’un equip de govern el qual critiquen: «És una mostra de com n’és d’insostenible aquest govern. Quan van pactar amb el PSC sabien que era un partit capaç de parlar de ‘Lérida’ i ‘Bajo Llobregat’, ja sabien on es ficaven. Aquí no hi ha innocències, hi ha conveniències i s’han d’afrontar amb força. I si no estan d’acord que trenquin el pacte de govern».

A més, Pallarès també opina sobre que els republicans afirmessin que volen liderar l’independentisme com a principal partit independentista al consistori: «Les nostres portes sempre estan obertes. Som gent seriosa, tenim al cap al país i la ciutat i ganes de fer feina».

Silenci del PSC i Ara Reus

Des del PSC i Ara Reus han decidit no fer declaracions sobre les paraules dels republicans criticant la dinàmica entre els socis de govern. Per un costat, el PSC afirma que hi ha hagut una reunió entre socialistes i republicans per a parlar sobre el tema, tot i que no ha transcendit en cap moment el contingut d’aquesta. Per la seva banda, Ara Reus assegura que no volen entrar a opinar i que es concentren en tirar endavant els projectes de govern.