L’escola Prat de la Riba de Reus apuja el to per exigir la pacificació del trànsit

L’escola Prat de la Riba continua amb les mobilitzacions per aconseguir la pacificació del trànsit a l’entorn escolar del centre. Arran d’un accident de trànsit entre dos vehicles el passat 30 d’abril a l’avinguda Prat de la Riba, on un cotxe va acabar bolcat sobre el seu lateral, la comunitat educativa conformada per alumnes, professors i famílies va iniciar una sèrie de concentracions cada divendres tallant l’avinguda per reclamar que es pacifiqui el trànsit a l’entorn escolar. Fernando Paniagua, membre de l’AFA de l’escola Prat de la Riba, afirma que les mobilitzacions han anat «molt bé» fins ara.

No obstant això, des de la comunitat educativa lamenten que no se’ls hagi donat encara una resposta des de l’Ajuntament de Reus. «Des de la primera mobilització vam demanar una reunió amb la regidoria de l’àrea de Via Pública per exposar les nostres demandes i, fins ara, no hem rebut cap resposta», exposa Paniagua, que afegeix que per desencallar aquesta situació planegen convocar una manifestació a la plaça Mercadal el divendres 31 de maig.

«Hem decidit apujar el to i el que farem serà convocar una mobilització ludicofestiva, com han estat totes fins ara, a la Mercadal. Aleshores, ens plantarem davant de les portes de l’ajuntament i exigirem que ens rebin a les cinc de la tarda per forçar aquesta reunió que, pel que sembla, costa molt de fixar», comenta, a la vegada que apunta que «els estem donant quinze dies fins aquella data, per tant, crec que és més que suficient temps perquè ens puguin donar una resposta».

Les reclamacions

Les demandes que pretenen presentar davant del consistori són tres. La primera i a curt termini, és que el trànsit es talli temporalment a les entrades i sortides dels alumnes a l’escola, per a garantir la seva seguretat. En segon lloc, i a mitjà termini, demanen la pacificació del trànsit a la zona i, com a darrere reclamació, la realització d’un estudi vinculant de l’entorn de totes les escoles públiques de la ciutat amb l’objectiu d’implementar mesures de seguretat i sostenibilitat mediambiental. «Creiem que són mesures necessàries pel bé de tota la comunitat educativa, tant pel que fa a la seguretat com a la salut», subratlla Paniagua.

Protestes pedagògiques

Per un altre costat, el membre de l’AFA de l’escola Prat de la Riba destaca que aquesta situació la viuen com una oportunitat d’aprenentatge pels alumnes: «Nosaltres som una escola de democràcia participativa i els volem ensenyar que per canviar les coses que no t’agraden de vegades cal mobilitzar-se».

«A més, els alumnes de sisè de l’escola ara mateix han iniciat un projecte educatiu al voltant de l’escola per a conèixer quins són els nivells de contaminació acústica que hi ha», explica. Per a fer-ho, els alumnes han fet sortides per l’entorn de l’escola amb sonòmetres per a calcular els decibels, i també estan construint un semàfor del soroll que es posi en vermell quan la contaminació acústica supera els límits òptims. «Això demostra que som una comunitat educativa que vol integrar tots els projectes que hi ha al voltant del centre, i veure-ho fa molt de goig», assegura orgullosament Paniagua.