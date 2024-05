ERC critica que el model socialista porta a Reus a «l’estancament»

El grup municipal d’ERC a Reus fa balanç del primer any de mandat dins de l’equip de govern de Sandra Guaita. Els republicans reivindiquen la feina feta i aquells projectes els quals han col·laborat a tirar endavant des de les seves regidories, bona part d’ells ja encetats durant l’anterior mandat.

Entre aquests projectes destaquen alguns com la transformació del Barri del Carme, el soterrament de les Torres del Pinar, l’impuls de l’Escola d’Oficis, entre altres. La primera tinent alcaldessa i qui va ser la candidata a l’alcaldia en les passades eleccions municipals de l’any 2023 a Reus per ERC, Noemí Llauradó, comenta que en els darrers anys se’ls ha titllat de «que només planifiquem, però en aquest mandat demostrem que també executem».

Un govern «complex»

No obstant això, els republicans no s’han oblidat dels actuals socis de govern i Llauradó assegura que la situació és «complicada». «Nosaltres mantenim una total lleialtat a l’acord de govern, però el PSC s’havia presentat plantejant un canvi, però des de la nostra percepció ens sembla que és un retorn a la manera de fer socialista», assenyala Llauradó.

Una manera de fer que considera que porta a «l’estancament» de la ciutat i que això s’evidencia amb «una classe mitjana cada vegada amb majors dificultats». Per un altre costat, la republicana tampoc s’ha oblidat d’Ara Reus, assegurant que «el soci petit es veu normalment bastant arrossegat pel més gran. Aleshores, nosaltres ens veiem obligats a vetllar per coses com la cultura, la tradició i la llengua».

Per un altre costat, com a actual primer partit independentista en el consistori, Llauradó assegura que han de «prendre les regnes per avançar des del municipalisme cap a la independència i lluitar contra l’extrema dreta». Per aquest motiu, Llauradó assegura que, malgrat no estar satisfets amb els resultats electorals de les últimes eleccions municipals i autonòmiques, «no renunciem a l’alcaldia de cara l’any 2027, i així acabar amb el bipartidisme de la sociovergència que hi ha hagut a Reus fins ara».

Balanç del primer any

Des de la regidoria que Llauradó lidera, Projecció de Ciutat, la tinent alcaldessa fa valdre el canvi de perspectiva amb la idea que no és una regidoria només enfocada al turisme: «Creiem que una ciutat com Reus ha de tenir polítiques de projecció exterior, que s’ha de situar al mapa com una ciutat per visitar, viure i invertir».

Un altre dels projectes on posen l’accent els republicans és en la creació d’un servei supramunicipal de serveis funeraris que englobi, a part de Reus, a altres municipis com Salou, Constantí o Vila-seca. La regidora responsable de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, ho descriu com «el primer projecte d’àrea metropolitana, que està liderat des d’ERC». També destaquen la regidoria de Cultura, encapçalada per Daniel Recasens, on el regidor assegura que «ara veiem els fruits».

«Per exemple, el Museu de Reus tancarà les portes per una posada a punt de l’espai, o el tema del centre catòlic que estem immersos en el concurs de projectes», comenta Recasens. Pel que fa a l’àrea d’Empresa i Ocupació, el responsable, Òscar Subirats, destaca la seva importància com «una regidoria estratègica de la ciutat». «Tenim dues línies d’actuació molt clares. Primer treballar perquè l’empresa sigui competitiva, i segon generar ocupació i, especialment, ocupació de qualitat», defensa Subirats.

En aquesta línia, el regidor posa èmfasi en la importància de garantir una bona formació, ja que «segons dades de l’atur al mes d’abril, a Reus hi havia unes 6.800 persones aturades, 4.500 de les quals només tenen estudis obligatoris. Això justifica que hem de posar el focus en millorar la qualificació dels nostres treballadors i treballadores».