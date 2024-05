La segona planta de la Residència Horts de Miró de Reus rep els seus primers usuaris

L’espera ha arribat al seu final. La Generalitat de Catalunya ha obert aquesta setmana la segona planta de la Residència d’Avis Horts de Miró, que ja ha rebut «els primers residents», tal com confirmen fonts del Departament de Drets Socials a Diari Més.

Els usuaris van començar a entrar a la nova planta a partir de dimarts i, si bé la capacitat és per a 29 persones —en la seva globalitat, el centre pot acollir-ne 58—, a hores d’ara, el Govern català només ha autoritzat omplir 10 places de forma progressiva, tot «esperant que es resolgui la situació de la Residència ICASS», segons apunta la delegada de personal de Comissions Obreres (CCOO) a la Residència Horts de Miró, Dolors Díaz.

De fet, Díaz assenyala que dimecres van arribar al centre dos usuaris provinents de l’ICASS, un equipament que Drets Socials vol tancar temporalment per a efectuar-hi reformes davant l’existència de «problemes estructurals».

Díaz valora que l’obertura és «positiva» i permet alleugerir una mica la demanda de places, ja que «almenys pot entrar gent en una planta que estava tancada». «Tenim 40 persones en llistes d’espera», reconeix. Entitats en defensa dels drets de les persones d’edat avançada s’expressen en la mateixa direcció.

«Valoro positivament que hi hagi més places per a gent gran; tot el que siguin possibilitats per a la gent gran, perfecte», afirma Magda Civit, de la Fundació Amics de la Gent Gran. «I tant que fa falta, i amb urgència», comenta el president de l’Associació de Gent Gran de Reus i Baix Camp, Agustí Dosaiguas.

L’equipament es va posar en marxa el 2019 i Díaz recorda que la segona planta ha estat tancada «sempre» i que només va estar en actiu «quan la Generalitat hi portava els residents amb covid de la comarca». «Quan la van tancar el 2022, ja no va obrir més com a residència normal», assevera.

El 15 d’abril del 2024 era la data fixada de la posada en funcionament de les 29 places restants, però el termini es va haver de postergar. Segons va explicar CCOO, el possible trasllat dels usuaris de l’ICASS va «paralitzar tot el procés» i va afectar «negativament els treballadors actuals perquè no van rebre l’augment contractual corresponent».

Així mateix, es valorà que l’opció d’habilitar el nou pis amb cinc places era inviable. «Davant d’aquesta situació, els treballadors de la Residència Horts de Miró de Reus fan una crida urgent a les autoritats competents perquè es procedeixi a l’obertura de la segona planta i es posi fi a la incertesa i la manca de consideració cap als residents, famílies i treballadors presents i futurs», tancava el comunicat.

Díaz celebra que, de retruc, l’obertura de la planta garanteix que les treballadores aconsegueixin «el que vam pactar», és a dir, «anar totes al 100% de la jornada». Abans, hi havia personal treballant en jornades parcials, amb percentatges de fins a un 30%.

El cas de l’ICASS

D’altra banda, fa unes setmanes que la Generalitat va començar el trasllat dels treballadors de la Residència ICASS. Aquests s’aniran fent de forma progressiva «durant les pròximes setmanes», confirmen fonts de Drets Socials. Alguns usuaris i els seus familiars continuen contraris a deixar el centre.