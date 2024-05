Un centenar de motos desfilen per la Fira Reus Comercial en una jornada solidària

Un centenar de motoristes van participar en la Distinguished Gentleman’s Ride de Reus que es va celebrar ahir. Aquest esdeveniment, recuperat l’any passat per la Moto Automòbil Club Reus, té com a objectiu recaptar diners per la investigació dels càncers de pròstata i testicular, a més de les malalties mentals relacionades amb aquesta problemàtica.

El president de l’entitat, Albert Pujol, explica que és una activitat organitzada sota el paraigua de la fundació ‘Movember’: «es tracta d’una entitat global que recapta els diners per la investigació dels càncers masculins a països de tot el món. Aleshores, una de les seves accions és organitzant concentracions amb motos a tot arreu».

Per exemple, al mateix dia s’ha celebrat a moltes ciutats d’Espanya a la vegada, com Lleó, Segòvia o Valladolid. «La gent participa i fa un donatiu, amb la quantitat que vulgui.

A més, també pots fer un donatiu a través de la pàgina web sense necessitat de participar», explica el president, assegurant que «des de l’associació hem assumit totes les despeses de l’organització de la ruta. Som un club esportiu i altruista».

«L’experiència de l’any passat va ser molt bona. En un inici se’ns van inscriure una trentena de motos i vam acabar sent més de cinquanta en el dia de la ruta i recaptant 1.200 euros. I aquesta experiència positiva s’ha repetit enguany, ja que comptàvem amb una setantena de motos inscrites i hem acabat sent un centenar», valora Pujol.

Els participants van reunir-se de bon matí a la plaça de l’Univers per iniciar una ruta amb la qual van recórrer els municipis de Cambrils, Salou, Tarragona i tornada cap a Reus al migdia.

En aquell moment es va viure el moment més esperat, amb la desfilada de les motocicletes per l’interior de la Fira Reus Comercial, com si es tractés d’una passada de models sobre dues rodes. Els assistents, uns 120 entre conductors i acompanyants, tots ells anaven vestits de gala per l’ocasió, amb americana, armilla per a vestir i pantalons de pinça.

Tots ells conduint motocicletes clàssiques i neo retro de marques icòniques com Triumph, Ducati o Harley Davidson, entre altres. Després de la desfilada, els assistents van poder aparcar les motos en la plaça entre la Fira i el Parc Sant Jordi i descansar després de la jornada amb foodtruck, DJ i el sorteig de productes per a motoristes gràcies a la col·laboració d’establiments de la ciutat.

«Ha estat una jornada increïble», assegura Josep Ramon Curto, membre de l’organització de l’esdeveniment. «Hem tingut moltes motos i tots els motoristes han tingut un comportament impecable. Estem molt agraïts a ells i també a les autoritats de Reus i dels municipis on ha passat la ruta i que ens ho han posat molt fàcil», agraeix Curto, i afegeix que «esperem repetir-ho l’any vinent!».

Reus, a prop del top 10

En l’edició d’enguany Reus es posiciona a prop del top 10 en l’àmbit espanyol, concretament en la tretzena plaça segons dades publicades per la fundació el mateix dia. En total, l’acte va recollir 1.543 euros. Pel que fa a l’àmbit català, la superen tan sols Barcelona, en cinquena posició amb 3.914 euros, i Girona, en setè lloc, amb 3.441 euros.

La que ha aconseguit el millor resultat ha estat la capital de l’Estat, Madrid, amb 13.595 euros. El podi el tanquen les Palmes de Gran Canària, amb 9.555 euros i València, amb 4.948 euros.

Per un altre costat, en la classificació segons països Espanya ocupa la tretzena posició amb 67.151 euros, lluny del top 10. Pel que fa al podi, Estats Units el lidera amb una superioritat aclaparadora, havent recaptat 2.185.469 euros. El segueixen de molt lluny Anglaterra, amb 1.075.933 euros, i Austràlia, que amb 549.457 euros ocupa el tercer lloc global.

Et pot interessar: