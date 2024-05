Els aficionats tornen a omplir el Saló de la Moto

Els aficionats s’amuntegaven davant de les portes de Fira Reus Events abans que obrissin les portes. Mitja hora abans, en el pàrquing habilitat per a motoristes, una trentena de motocicletes ja estaven aparcades i a l’espera.

El degoteig de nous visitants era constant, en nombrosos grups o individualment, aparcant els seus vehicles en fila. Mentre esperaven, es formaven converses entre els assistents, totes elles centrades en el món de les dues rodes.

Altres es passejaven entre la concentració de motos, parant-se a mirar aquelles que més els atreien. Tan sols quedaven deu minuts per obrir les portes i ja hi havia més d’un centenar de motocicletes reunides.

En tocar les onze en punt, una allau de visitants va entrar a les instal·lacions, que s’havien vestit de gala per a l’ocasió. A l’interior, hi havia una catifa de motocicletes exposades fins on arribava a vista de tots els concessionaris de la ciutat. Se’n trobaven de tota mena, esportives, trail, escúters, scramblers, enduro, retro i una llarga llista per a tots els gustos.

Molt a prop de l’entrada hi havia l’expositor del concessionari Bormar Motos. La responsable de vendes de la casa, Anna Martí, comentava que hi ha hagut «molta afluència de gent cada dia i s’han tancat vendes, així que en principi estem contents».

«Aquest saló es fa en una bona època com és el mes de maig, que és quan comencem a vendre motos. Aleshores, és un bon lloc on, si les marques tenen novetats, les podem presentar. Si no la gent pot venir, veure tot el ventall que hi ha i pot triar», explicava Martí.

Unes bones sensacions que va compartir Francesc Torrents, responsable de Baymoto, que assegurava que ha anat millor del que s’esperava: «El divendres hi va haver molta assistència i el dissabte es van concretar moltes operacions».

A més, Torrents va afegir que «com més anys passen, més gent ve i més útils són aquestes fires. No van de capa caiguda, sinó tot el contrari». A més, també assenyalava que «hi ha molta gent que ja ve preparada. És gent que fa temps que es mira una moto en concret i s’espera a la fira per a beneficiar-se de les ofertes que es fan».

És a dir, que si comenceu a veure motos noves circulant per la zona, ja sabeu d’on venen.