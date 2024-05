Salou es transforma en el punt de trobada dels aficionats al motociclisme amb la celebració del PuntApunta

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha donat la benvinguda als més de 800 participants de la XI edició del 'puntApunta', organitzat per BMW Motorrad.

Pere Granados, després de felicitar l'organització per aquest esdeveniment lúdic-esportiu que va començar a Santander i ha acabat aquest dissabte al vespre a Salou, ha recordat que, «per a nosaltres, l'esport, sigui de motor o d'altres modalitats, és molt important, ja que estem treballant molt intensament en aquest àmbit amb l'objectiu de desestacionalitzar la temporada turística».

Granados també ha aprofitat per explicar que Salou «és un municipi modern i amb una història mil·lenària i que, actualment, s'està treballant en la recuperació del seu litoral, on s'han adquirit finques per a passar-les a patrimoni públic, fet el Camí de Ronda, des d'on es pot apreciar i gaudir de les 25 cales i platges d'una bellesa mediterrània extraordinària i d'uns miradors espectaculars».

L'alcalde també ha volgut remarcar que la gran oferta turística i no ha deixat passar per alt una part de la història de Salou, dient que «Salou va ser el port natural més important de Catalunya i dels més importants del Mediterrani, ja que el rei Jaume I, el 5 de setembre de 1229, va salpar de Salou cap a la conquesta de Mallorca».

Al finalitzar l'acte de confraternització, el director de BMW Motorrad Espanya, Alexander von Scheidt, ha fet un obsequi a l'alcalde de Salou, mentre que Pere Granados l'ha obsequiat amb una reproducció del monument de Jaume I.

El 'puntaApunta' és un dels majors tours en motocicleta que se celebra a Espanya. Els participants han emprès un viatge a través de diverses ubicacions pintoresques, incloent-hi Logronyo i Aïnsa, gaudint dels diversos paisatges i desafiaments que ofereix la ruta. L'experiència ha culminat, aquest dissabte al vespre, a Salou.

L'esdeveniment no és competitiu, sinó que se centra en el viatge cultural i turístic, proporcionant una aventura única des del nord fins a l'est de la península.

