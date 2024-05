Veritas ja té data per obrir la seva nova botiga al Mercat Central de Reus

Aquest mes de maig obrirà la botiga de Veritas al Mercat Central, situada a la part est de la façana principal. El nou establiment de la cadena de supermercats ecològics es va adjudicar l’agost passat i obrirà al públic a partir del dijous 16 de maig. Amb la seva obertura es posa en marxa així la primera fase del nou accés en el procés de transformació comercial de l’equipament.

El nou espai de Veritas ocuparà una zona interior del mercat, de 386 m2, i una zona exterior, de 124 m2, que consta de dues terrasses –una completament exterior de 62 m2 i una altra semicoberta de les mateixes dimensions. La zona de degustació obrirà d’aquí a poques setmanes.

La distribució del nou espai permet que els clients circulin entre la zona de venda en format d'autoservei i la zona de cafeteria i degustació. L'espai s'integrarà amb l'interior del mercat, amb un tancament perimetral transparent. Tota l’àrea tindrà un horari d’obertura més ampli que l’actual del mercat, de 9:00 a 21:00 h de dilluns a dissabte.

Entrada a l'establiment Veritas.Ajuntament de Reus

Productes ecològics i de proximitat

Veritas torna a tenir botiga a Reus amb una aposta decidida pel producte de proximitat. Dins del projecte fulla verda, una part de les verdures que s’exposaran diàriament al punt de venda, són prèviament collides a les 7h del matí per agricultors de Benifallet, i a més, la botiga comptarà amb productes procedents de poblacions com Mont-roig del Camp, la Torre de l’Espanyol, Camarles, i la Riera de Gaià, entre d’altres. Tota l'oferta de productes alimentaris de Veritas té certificació ecològica, és sostenible i socialment justa.

En cada punt de venda, Veritas promou les contractacions de personal en l’àmbit local, i a Reus es generaran 9 llocs de treball, que majoritàriament ocuparan persones del mateix municipi.

Com a campanya de llançament, Veritas oferirà un 10% de descompte per a totes les compres superiors a 5 euros fetes en els dies 16, 17 i 18 de maig, que es complementaran amb altres promocions i degustacions durant els primers dies d’obertura. Els clients del supermercat ecològic gaudiran d’una hora d’aparcament gratuït a qualsevol pàrquing de la xarxa municipal de Reus, com també ofereix el Mercat Central.

Veritas, cadena líder del mercat ecològic, va tancar l'exercici del 2023 amb una facturació de 117 milions d'euros, un creixement de prop d’un 5% respecte de l'any anterior. Aquest any en curs, la companyia desenvoluparà un ambiciós pla d'expansió, que preveu estrenar 8 punts de venda nous per a aquest 2024. El nou punt de venda a Reus forma part d’aquest projecte d’expansió de la companyia, que ja supera els 80 punts de venda.

