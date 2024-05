Mauser instal·larà una planta de valorització d’envasos amb una capacitat de més de 10 Tn per dia

L’empresa Mauser Iberia Reconditioning mourà la planta de gestió i recondicionament d’envasos que té a la Canonja cap al polígon industrial propietat de BASF, emplaçat entre el citat terme municipal i Reus. Les instal·lacions per a la valorització de residus tindran una capacitat de més de 10 tones per dia i l’objectiu de la companyia és «poder implantar-nos de cara al 2025», tal com detalla el director general de la companyia, Pau Sendil. En aquests moments, la Generalitat de Catalunya està tramitant l’autorització ambiental requerida per a desenvolupar l’activitat.

El moviment respon a la redacció de la llei que incorpora la responsabilitat ampliada del productor, «que bàsicament està enfocada a la reutilització d’envasos» atès que exigeix a les empreses tenir «un gestor d’envasos», apunta Sendil.

«Amb la nova llei, creiem que creixerem molt i necessitem espai; l’única manera que teníem de créixer sense haver de desplaçar els treballadors era moure’ns dins de BASF», detalla el director general. A més, «creiem que es crearan moltes sinergies amb BASF».

Mauser tracta envasos «per posar-los al mercat una altra vegada». Sendil explica que reben contenidors IBC (gran recipient a granel, segons les sigles en anglès, que s’empren per emmagatzemar elements com sabó o olis), els renten i els retornen als clients.

«És un envàs que té un cost elevat i els clients volen reutilitzar-lo; som bàsicament una empresa d’economia circular», expressa. En cas que es consideri que el recipient no es pot rentar, se’l granseja, és a dir, es tritura el plàstic en partícules molt petites que es reutilitzaran per a la fabricació d’objectes. «La nostra raó de ser és la reutilització», remarca.

Sendil comenta que és cert que a vegades reben envasos considerats «perillosos» pel producte que contenien, com podria ser àcid, si bé matisa que «mai són molt perillosos perquè, si no, no es podrien envasar en IBC». Per exemple, no podrien transportar explosius.

El director general especifica que «depenent del contingut, fem servir un envàs per a una cosa o una altra». A més, Mauser disposa d’un sistema de traçabilitat dels envasos.

Les instal·lacions disposaran d’un scrubber, una instal·lació per a rentar els gasos procedents d’aspiracions de cabines de neteja de contenidors i triturat de plàstic, per reduir i prevenir les emissions atmosfèriques.

Amb aquesta visió, s’han establert mesures com la limitació de la velocitat del trànsit dels carretons elevadors, actes de conscienciació per als treballadors sobre la disminució del consum de dissolvent i per als productors sobre la importància que els envasos arribin tan buits com sigui possible o un pla de manteniment de l’scrubber amb revisions mensuals, trimestrals i anuals.

Sendil expressa que, com a empresa de serveis, «ens dediquem a ajudar els clients a reduir l’empremta de diòxid de carboni (CO2)». A finals d’any, Mauser entrega als col·laboradors un informe on s’indica l’estalvi de CO2 que han generat.

