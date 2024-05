Covestro, una de les millors empreses per treballar a Espanya segons el rànquing Forbes

Covestro ha estat reconeguda com una de les 100 millors empreses per treballar a Espanya segons Forbes. La bona valoració dels empleats de la companyia cap a les seves pràctiques en l’àmbit dels recursos humans ha permès a l’empresa aparèixer en el rànquing per tercer any consecutiu.

Covestro compta amb quatre centres de producció a Tarragona, Barcelona, Parets del Vallès i Santa Margarida i els Monjos i dos centres d’innovació.

Per a l’elaboració del llistat, des de l’organització s’han valorat aspectes com la cultura empresarial, el sistema de retribució salarial, les activitats de responsabilitat social corporativa o la implicació de la companyia amb el medi ambient. També s’han tingut en compte les iniciatives de Covestro centrades a promoure la salut i el benestar físic i emocional dels treballadors, la flexibilitat laboral, així com les seves activitats inclusives amb les famílies.

María Cinta Perolada, directora de RRHH de Covestro, ha indicat que «aquest reconeixement reflecteix el nostre compromís continu amb el benestar i desenvolupament del nostre equip, i ens impulsa a continuar innovant en pràctiques que fomentin el talent i promoguin la motivació en el nostre personal. A Covestro som conscients que les persones que formen la companyia tenen un paper essencial i són l’actiu principal de la nostra raó de ser. I, per això, és primordial cuidar-les».

El rànquing, elaborat per la consultora Sigma Dos, ha rebut més de 2.000 candidatures aquest any d’empreses participants, del qual 100 han estat seleccionades.

