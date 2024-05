La CUP de Reus vol activar i potenciar els horts urbans

El grup municipal de la CUP de Reus presentarà, al plenari municipal de demà, una moció per a impulsar i dinamitzar els Horts Urbans municipals.

La proposta inclou diverses mesures destinades a fomentar l'interès per l'agricultura entre els reusencs i a millorar la gestió d’aquests espais, així com facilitar la permuta de productes entre parcel·les, aprofitar l'excedent de producció ecològica per a donacions a entitats socials o creació de compost comunitari.

Amb un clar compromís amb la sostenibilitat, la moció insta a contractar un tècnic especialista en cultius ecològics per a assessorar els usuaris dels horts i proposa la creació de nous espais d'horticultura urbana per tal d'apropar-los a cada barri de la ciutat.

Mònica Pàmies, la regidora portaveu del grup ecologista, posa èmfasi en la «inclusió i la diversitat, ja que pot ser una porta d’entrada a noves incorporacions en el món de la pagesia», proposant mesures com la flexibilització dels requisits d'edat i d'empadronament, així com la prioritat en l'accés per a dones, joves, persones amb discapacitat i aquelles en risc d'exclusió social.

Aquesta iniciativa busca promoure una relació més estreta entre la ciutadania i la terra, així com fomentar la participació en pràctiques agrícoles sostenibles que contribueixin al benestar de la comunitat i a la preservació del medi ambient.

La moció destaca la importància de promoure l'agricultura sota criteris agroecològics, prioritzant l'ús responsable de la terra, la preservació de varietats autòctones i la reducció del malbaratament, amb l'objectiu d'assolir una autosuficiència alimentària de qualitat.

Et pot interessar: