L’Ajuntament del Vendrell intensifica la inspecció de solars

A partir del proper 15 de juny, l’Ajuntament del Vendrell intensificarà les inspeccions de solars per tot el municipi. Els propers dies es notificarà als propietaris l’obligació de mantenir els seus solars en bones condicions de seguretat i salubritat.

Les inspeccions tindran especial atenció en els solars que limitin amb zones boscoses per evitar riscos d’incendis forestals, els que estiguin en pitjors condicions i aquells que siguin de titularitat de grans tenidors, especialment d’entitats financeres.

En cas d’incompliment de l’obligació, l’Ajuntament iniciarà expedient de disciplina urbanística i es podrà imposar sancions per una quantia de 300 a 3.000 euros, o procedir a l’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.

Per una qüestió de convivència ciutadana, però també per seguretat i per protegir el medi ambient, els propietaris han de procurar mantenir en bon estat els seus solars tal com estableix l’ordenança reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys.

