Junts per Reus vol eliminar l’amiant a la ciutat

Demà al ple de l'Ajuntament de Reus, el grup municipal de Junts per Reus presentarà una moció referent a l'eliminació i retirada de materials d'amiant a la ciutat.

La iniciativa sorgeix després de saber que el passat 29 d'abril la Generalitat de Catalunya donava a conèixer el cens de cobertes amb fibrociment a Catalunya, que xifra en 122.460 les teulades en què hi ha amiant a tot Catalunya i que, segons dades detallades, especifica que a Reus hi ha actualment 1.273 cobertes de fibrociment, essent el municipi del Camp de Tarragona amb més teulades d'aquest material prohibit.

Per aquest motiu el grup municipal de Junts instarà al govern municipal a verificar el cens dut a terme per l'institut cartogràfic i geològic de Catalunya i a establir el pla d'acció per retirar l'amiant abans del 2028 dels edificis públics municipals i a la resta de cobertes abans del 2032, en compliment del Pla Nacional per l'erradicació de l'amiant.

Tanmateix, en la moció, insten a l'Ajuntament de Reus a fer una campanya d'informació i sensibilització sobre els riscos de l'amiant, especialment adreçada a les comunitats i propietats particulars on es detectin instal·lacions que continguin aquest material, a crear i fer difusió d'un programa d'ajudes i subvencions a propietaris privats i comunitats de propietaris que incentivi la retirada del fibrociment al municipi.

