Drets Socials comença els trasllats dels treballadors de la residència ICASS de Reus

Els familiars i treballadors de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, continuen expressant una profunda preocupació i oposició respecte al tancament i trasllat dels treballadors per les obres de rehabilitació de l’edifici. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el comitè territorial d’empresa a Tarragona van arribar a un acord per traslladar temporalment els treballadors de l’ICASS mentre es duguin a terme les obres.

Aquesta setmana ja s’han començat a fer els primers moviments dels empleats, provocant una situació de desconcert i malestar psicològic entre els treballadors, que es troben en una situació tensa i amb incertesa sobre les dates i condicions dels seus trasllats. «Algunes treballadores ja les van incorporar dilluns a Tarragona, Móra d’Ebre i Montblanc dient-nos que superem ràtios», assegura Carmen Mesas, membre del comitè territorial de Drets Socials del sindicat IAC-CATAC a Tarragona.

De les 64 famílies de residents, 48, han manifestat la seva preferència perquè les reformes es realitzin amb ells i els treballadors dins de la residència, argumentant que s’han recollit més d’11.000 signatures en suport a la permanència i que, en cap moment, «s’ha estudiat l’impacte psicològic que pot provocar el canvi a una persona que considera aquest espai i a nosaltres com una família», apunta Mesas.

Tot i això, el Departament de Drets Socials «ho tenen molt clar, ells volen tancar per reformar», explica. «Tenim informes on es diu que es podrien fer les obres amb la gent dins, però seria més temps i més diners i això ells no ho volen», afegeix. Els treballadors expressen la seva resistència a deixar la residència, considerada com a «casa» tant pels residents com pel personal.

Afirmen un fort malestar per la seva percepció de ser «forçats» a acceptar el trasllat sense una consulta adequada ni la consideració de les seves preferències i necessitats. «Ha estat una negociació forçada perquè si no el que volien era enviar-nos tots a Tarragona i, si s’han de fer els trasllats, volem que sigui amb les millors condicions possibles», afirma Mesas. «Estem vivint aquesta situació perquè no volem marxar», tanca.

Pel que fa als residents, el Departament de Drets Socials va anunciar un procés de valoració individual per tenir en compte les seves preferències i les de les seves famílies en el procés de trasllat. Tot i això, les famílies i els representants continuen defensant la seva voluntat de romandre a Reus i critiquen la manca de «claredat» i «sensibilitat» per part de les autoritats envers les seves preocupacions emocionals i psicològiques.