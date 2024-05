La Bella Dansa farà la seva primera ballada oficial el dia 24 de maig

El pròxim 24 de maig serà un dia significatiu per a la comunitat sardanista de Reus, amb la primera ballada oficial de la nova colla, La Bella Dansa. Després d’un any de preparació i esforços, aquest grup d’entusiastes de la dansa tradicional catalana ha consolidat una associació dedicada a promoure i compartir la passió per la sardana.

Luisa, una de les fundadores de la colla, explica: «Hem creat l’associació perquè ens agrada ballar sardanes. El Jaume Virgili porta tota la vida ensenyant a gent i buscava un lloc aquí a Reus on poder-ho fer perquè no hi havia.

Ara mateix som 50 persones i fins ara ballàvem un cop al mes en alguna de les places que ens deixaven des de l’Ajuntament perquè encara no estàvem legalitzats, durant un any ho hem fet així».

Amb una base de 50 membres i creixent, La Bella Dansa ha organitzat una inauguració especial a la plaça Prim, que servirà com la primera sortida oficial del grup.

L’esdeveniment estarà obert al públic i inclourà un estand on es vendran productes de la colla per poder començar a autofinançar-se. L’acte tindrà lloc des de les 6 a les 8 del vespre. Luisa afegeix: «També farem alguna rifa i busquem patrocinadors perquè ens patrocinin».

A més de la seva presència en esdeveniments locals com la Fira d’Entitats, on ballaran juntament amb el casal de gent gran el 18 de maig, la colla sardanista de Reus també té grans plans per a l’educació i difusió de la sardana.

Ofereixen classes gratuïtes cada dimarts i dijous de 5 a 7 de la tarda als centres cívics del Carme i Migjorn, amb el suport del seu professor, Jaume Virgili. «El que busquem amb aquesta associació és que la gent tingui un lloc on poder aprendre i ballar sardanes igual que ho buscàvem nosaltres», destaca Luisa.

Classes a joves

Amb un ull posat en el futur, la colla sardanista vol involucrar la joventut i assegurar-se que la tradició de la sardana perduri. Amb aquest objectiu, «una idea que tenim és fer classes a joves a les escoles de cara al curs vinent», explica Luisa.

Esperen introduir classes a les escoles i fer una campanya de sensibilització per animar als joves a participar i mantenir viva aquesta forma única de dansa catalana. «Volem fer una difusió, que la gent jove s’impliqui i que no es perdin les sardanes, per això ens agradaria poder fer una classe per setmana a les escoles», tanca.

Amb la seva passió, la Bella Dansa promet convertir-se en un punt de referència per a tots aquells que estimen la sardana i desitgen ser part d’una comunitat que celebra la bellesa de la dansa i la riquesa de la cultura catalana.

