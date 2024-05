Alguns paradistes es mostren crítics amb el nou accés del Mercat de Reus

Alguns dels paradistes del Mercat Central de Reus no estan contents amb els canvis que s'han efectuat a l'equipament. Després de veure el procés de les obres, afirmen que «l’estètica del mercat s’ha perdut, és un desastre el que han fet», remarcava P.C., una de les dependentes del Mercat. «S’han fet dos mercats des que som aquí i aquest no té la mateixa essència», afegia.

El mur de davant de la terrassa és el que ha rebut més crítiques, ja que «és vergonyós que l’alumini amagui la façana de l’entrada», expressava A.M., paradista del Mercat. «Estèticament, és horrible», tancava.

Ahir es va comunicar la data d'inauguració de la nova botiga de Veritas al Mercat Central. Amb aquesta es posa en marxa la primera fase del nou accés del Mercat Central en el procés de transformació comercial de l’equipament.

La nova botiga de la cadena de supermercats ecològics es va adjudicar l’agost passat i obrirà al públic a partir del dijous 16 de maig. «Amb aquesta obertura, ja estem a la recta final d’acabar les obres del nou espai», apuntava el president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos.

El nou espai de Veritas ocuparà una zona interior del mercat, de 386 metres quadrats (m2), i una exterior, de 124 m2, que consta de dues terrasses —una completa- ment exterior de 62 m2, i una altra semicoberta de les mateixes dimensions—. La zona de degustació obrirà d’aquí a poques setmanes.

Hi ha hagut també un moviment de parades. «Hem eliminat una illa de vuit estands i hem mogut a dos més per adaptar-se a aquest mercat amb unes parades noves, renovades i més sostenibles, cosa que ha servit per a millorar la climatització», va afirmar Marcos.

L’espai s’integrarà amb l’interior del mercat amb un tancament perimetral transparent. Tota l’àrea tindrà un horari d’obertura més ampli que l’actual, de 9 a 21 hores, de dilluns a dissabte, per això, «tenim una entrada en la façana per poder accedir a la botiga fora de l’horari del servei dels paradistes», comentava el director general de Veritas, Anselmo Méndez.

Marcos va recalcar que aquesta ampliació d’horari se suma a la proposta que ja es va aplicar perquè el Mercat Central de Reus obrís, també, els dijous i divendres a la tarda. Per tant, «continuem aquesta transformació del mercat adaptable sobretot als nous temps i creiem que l’ampliació de l’horari donarà encara més vida al mercat», tancava el president de Reus Mobilitat i Serveis.

Veritas torna a tenir botiga a Reus, després d’haver estat fa uns anys al Centre Comercial La Fira, amb una aposta decidida pel producte de proximitat. «Tenim un productor local que a les 7 del matí tallarà les verdures de temporada i les tindrem a disposició a la botiga a partir de la seva obertura», va assegurar Méndez.

Et pot interessar: