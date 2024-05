El PSC supera els 10.600 vots a Reus i només Junts+ impedeix tornar a tenyir de vermell el mapa al complet

Anar a votar s’està convertint en una rutina per als reusencs. Al seu torn, el PSC s’està habituant a guanyar i dominar. Fou la llista més votada en 11 col·legis electorals a les eleccions municipals del maig del 2023; cap forat se li escolà amb les generals del juliol.

En aquesta ocasió, la ressaca del 12 de maig ha deixat un mapa de la capital del Baix Camp pintat, altra vegada, de color vermell. No és, però, una representació uniforme, sinó que s’assimila a la forma d’una papallona. No ha estat un clean sweep, en termes esportius: Junts+ ha estat l’opció favorita en tres centres de votació i ha deixat el PSC amb només 10 victòries.

La proposta liderada per Carles Puigdemont i, en el cas de la demarcació de Tarragona, Mònica Sales, ha seduït els electors del nord de la ciutat. L’Escola Pompeu Fabra, el Centre d’Art Cal Massó i el polilleuger Joan Rebull han permès que hi hagi varietat cromàtica en la representació de la primera força. Cal recordar que el polilleuger Joan Rebull ja va permetre que un convidat inesperat (ERC) irrompés a la festa socialista en els comicis municipals del 2023. També ho va permetre l’Escola Prat de la Riba, que no ha estat col·legi electoral en aquesta ocasió, essent substituïda per Cal Massó.

Malgrat que Junts+ també ha incrementat el nombre de vots obtinguts (1.655 més), cal tenir en compte que la participació ha passat d’un 43,69% a un 55,02% a la capital del Baix Camp, ascens que es tradueix en 7.544 paperetes més. Un 20% dels electors confiaren en Junts el 2021 i un 20,24% ho feren el 12 de maig. En l’altra cara de la moneda es troben la resta de partits d’esquerres.

ERC i la CUP han perdut en vots (un 24,88% menys els republicans i un 27,25% menys els cupaires) i en representació de vot. Cal recordar, a més, que ERC fou la llista favorita en cinc col·legis el 2021 i la segona força en deu. Amb tot, la paradoxa de la nit electoral la protagonitza Comuns Sumar. Encara que ha rebut el suport de 80 ciutadans més que en el darrer precedent al Parlament, els seus simpatitzants representen un 3,84% del total, quan el 2021 eren un 4,48%.

En l’altre espectre de les ideologies polítiques, PP i Vox celebraren uns resultats més que positius. Amb Alejandro Fernández i Pere Lluís Huguet com a cares del projecte, els populars van gairebé quadruplicar el nombre de paperetes amb el seu logotip i n’acumularen 4.944, un 12,14% del total, a només 300 vots d’ERC, tercer classificat a la capital del Baix Camp.

Entre tots dos, en el quart lloc, quedà Vox, que també millorà els seus registres. No només rebé més suport i major representativitat, sinó que es convertí en el segon partit més votat al sud, a l’Escola Rosa Sensat i al Pavelló Olímpic Municipal, on ja es penjà la plata en les últimes generals.

Cal destacar, també, el debut d’Aliança Catalana. El seu programa va convèncer 1.625 reusencs. El partit liderat per Sílvia Orriols va obtenir més vots a la capital del Baix Camp que Comuns Sumar.

Si bé l’eufòria regnava en les dretes, Ciutadans s’acomiadà del Parlament i de l’interès mediàtic. Dels 1.906 vots del 2021 (sisena força) passà a 268. PACMA superà la formació taronja en tots i cada un dels col·legis electorals situats a Reus. Carlos Carrizosa i els seus quedaren, també, per sota d’Alhora en tres ocasions —Pompeu Fabra, Cal Massó i polilleuger Joan Rebull— i es veieren superats per Frente Obrero al polilleuger Ciutat de Reus.

Resultats per col·legis electoralsDiari Més

