El PSC s’imposa a tots els districtes de Tarragona menys a la Part Alta i a Llevant, on ha guanyat Junts+

El PSC s’ha imposat en nou dels onze districtes de la ciutat de Tarragona. Els socialistes, que han aconseguit una àmplia victòria en les eleccions al Parlament de Catalunya, han guanyat per primera a la demarcació amb 80.000 vots. D’aquests, més de 14.000 provenen de la capital, representant un 18% del total. La formació de Salvador Illa, amb la candidatura encapçalada per Rosa Maria Ibarra, s’ha fet forta i s’ha coronat en totes les zones de la ciutat menys a les urbanitzacions de Llevant i a la Part Alta, on s’han vist superats per Junts+.

Tarragona ha registrat un 56,55% de participació, amb 52.427 vots. El 28% del total han estat per al PSC, que ha tornat a tenyir el mapa de vermell amb una contundent victòria, sobretot a Ponent. Igualment, els socialistes han aconseguit la victòria als eixamples i als Barris Marítims, on Esquerra Republicana va sortir victoriosa en els comicis catalans del 2021. ERC també ha perdut la Part Alta, que ha estat conquistada per Junts+. La formació de Puigdemont, a més, ha vençut a Llevant, tal com va succeir en les pasasdes eleccions.

El PSC es va imposar a gairebé tots els col·legis electorals, sobretot als de Ponent, on es podia observar un mateix patró. Després dels socialistes, els partits més votats eren Vox, que es consolida a la ciutat, i el Partit Popular, que s’ha erigit com a segona força amb més suport. Aquesta tendència es va repetir a Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. A l’Institut Tarragona i a la seu de l’Associació de Veïns del Miracle, el PP va quedar primer amb molt poc avantatge respecte a Junts+, que va ser el més votat al Palau de la Diputació, a les seus dels Serveis Territorials de Sanitat i Cultura, així com de l’Associació de Veïns de la Móra, i al Centre Cívic de Monnars.

L’ascens del PP

Tot i que no s’han pogut imposar en cap dels onze districtes de la ciutat, el Partit Popular va ser un dels grans vencedors de la nit electoral. El PP, que no tenia representació de la demarcació al Parlament, ha obtingut dos diputats pel Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. A la capital, han registrat gairebé 5.000 vots més que l’any 2021. Els populars s’han vist beneficiats per la desfeta de Ciutadans, que n’ha perdut 3.000.

El PSC n’ha sumat uns 3.000 i Junts+, 1.300. Ambdues formacions s’han aprofitat de la gran davallada d’ERC tant a Catalunya com a Tarragona, on ha baixat dels 8.900 vots als 6.400. Els resultats també van ser negatius per a la CUP i Comuns Sumar —que aquest cop s’ha presentat sense Podemos—, que s’han quedat sense el diputat que tenien per la demarcació. El patit anticapitalista rebre 700 vots menys i ha quedat per darrere de la formació de Jéssica Albiach, que n’ha perdut més de 400. Per la seva banda, Vox ha sumat 200 vots, ha mantingut els seus dos diputats a la província i s’ha col·locat com a quarta força.

Més de 92.000 electors

Aquest cap de setmana, 92.717 persones estaven cridades a votar a la capital tarragonina. Els barris de Ponent van registrar els percentatges de participació més baixos de la ciutat. Només el 43,58% dels electors de Bonavista van acudir diumenge a les urnes. Una situació similar es va repetir a Campclar (45,43%) i a Torreforta i adjacents (45,89%). Curiosament, és en aquests districtes on més suport ha rebut el PSC. Però no és un fet puntual, ja que, des de fa temps, Ponent és territori dels socialistes.

En canvi, els veïns de les urbanitzacions de Llevant van ser els més actius, amb un 66,77% de participació. També es va registrar un percentatge superior a la mitjana (56,55%) al Nou Eixample Sud (63,97%), el Nou Eixample Nord (62,62%) i l’Eixample (60,30%). En canvi, va ser més baix als Barris Marítims (55,49%), la Part Alta (52,52%), Sant Pere i Sant Pau (51,20%) i Sant Salvador (48,40%).

Així, hi va haver més participació en el centre i Llevant, mentre que als barris de Ponent i del nord de la ciutat, va ser inferior. De fet, el col·legi electoral on més ciutadans van anar a votar va ser la seu de l’Associació de Veïns del Miracle (69,88%), seguida del local de l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit (66,89%) i l’Escola Arrabassada (68,36%). A l’altre cantó de la balança es trobaven l’Institut Escola Mediterrani (35,14%) i la seu de l’’AV Amics de Parc Riu Clar (37,34%).

Dades de les votacions en els onze districtes de TarragonaDiari Més

Resultats als col·legis electorals de TarragonaDiari Més

