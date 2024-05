El PSC s’imposa amb solvència al litoral, mentre que Junts guanya a molts municipis de l’interior

Els resultats de les eleccions autonòmiques van mostrar una clara diferència entre el litoral i l’interior tarragoní. A la costa, el Partit Socialista es va imposar en la majoria dels municipis. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Altafulla, Creixell o Roda de Berà es van tenyir de vermell, amb un creixement de vots generalitzat del partit de Salvador Illa. També va guanyar a Torredembarra, sumant gairebé 700 vots més que les passades eleccions i arribant a les 1.819 paperetes. I a Calafell i al Vendrell, superant el 30% dels vots.

En canvi, a l’interior el vot socialista no va penetrar tant, guanyant en pocs municipis, com en el cas de Constantí, el Catllar o la Canonja.

L’interior tarragoní va ser conquistat per Junts+Puigdemont, que va augmentar els seus vots a costa d’Esquerra Republicana. Així, el partit capitanejat per Mònica Sales a Tarragona va guanyar a les capitals com Valls, amb 2.876 vots. També a Montblanc, amb el 34% de les paperetes. A Falset el resultat va ser molt més ajustat, tot i que també va ser favorable a Junts amb 424 vots. ERC es va quedar a una cinquantena de vots de guanyar.

Els republicans van tenir una molt mala nit i es van imposar en pocs municipis. Entre ells, a Pratdip i a Vilallonga del Camp, tot i que amb resultats molt ajustats. En la gran majoria, ERC va perdre percentatge de vot respecte els últims comicis autonòmics, en la mateixa línia que en les passades eleccions municipals.

Més enllà, són remarcables els resultats a Salou i Vila-seca, els municipis on s’ubicaria el projecte que va fer saltar la legislatura pels aires: Hard Rock. Al primer, el PSC és va imposar amb solvència, tot i que la gran notícia va ser pel PP, que va créixer en més de mil vots i va aconseguir la segona plaça. Vox va quedar tercer, consolidant Salou com un dels seus fortins a Tarragona. Al municipi veí, el PSC va guanyar amb el 31% dels vots. Vox va quedar en segon lloc, creixent sensiblement, i el PP va créixer en 950 paperetes, guanyant el bronze a Vila-seca.

Hard Rock, sí

Comuns Sumar i la CUP, les formacions que s’han mostrat en contra de Hard Rock, van perdre vots als dos municipis, quedant en les darreres posicions. Un fet que evidencia el suport de la ciutadania al projecte del casino.

El creixement del PP també es va traslladar arreu dels municipis. A la Canonja, a Mont-roig del Camp o a Cunit, els populars van sumar centenars de vots després del terrabastall que van patir en les últimes eleccions. Els fatídics resultats de Ciutadans van impulsar el partit d’Alejandro Fernández.

Per la seva banda, Vox va mantenir els seus bons resultats en municipis com la Pobla de Mafumet o Creixell.

L’Ebre, més repartit

A les Terres de l’Ebre la batalla electoral va ser més disputada. Junts+ va guanyar, per poc, a Tortosa amb el 25% dels vots. Els de Carles Puigdemont també van obtenir més paperetes al Perelló, a l’Ametlla de Mar, a Tivissa i Alcanar. En canvi, a Amposta es va imposar ERC, de forma ajustada, amb més de 1.800 vots. La llista de Raquel Sans també va guanyar a Deltebre i a Roquetes. Per últim, el PSC va ser la candidatura més escollida a la Ràpita, Benifallet o Batea.

