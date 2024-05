La Fira Trapezi tanca l’edició amb uns 40.000 espectadors

La 28a edició del Trapezi, que va finalitzar diumenge dia 12 de maig a la matinada, ha estat valorada positivament pels seus organitzadors i col·laboradors tal com es va apuntar a la roda de premsa d’ahir. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar l’èxit de l’esdeveniment amb una alta participació, al voltant de 40.000 espectadors. «L’èxit d’aquesta edició demostra la vitalitat i la importància del circ com a art viu i innovador», va remarcar Guaita.

Amb 69 representacions, malgrat la reducció d’un dia per les eleccions, la fira ha continuat sent un punt de trobada per als amants del circ. «La ciutat durant aquests dies estava plena, es respirava circ per tots els costats», va exposar l’alcaldessa de Reus. Aquest any hi ha hagut un notable acollida dels espectacles, ja que més del 90% de les representacions han esgotat les entrades.

Les directores artístiques de la Fira del Circ de Catalunya Trapezi de Reus, Alba Sarraute i Cristina Cazorla, van subratllar la diversitat i qualitat de les propostes presentades, amb més de 46 companyies circenses locals, estatals i internacionals. Van destacar la importància del circ com a agent social i cultural, capaç de generar emocions i reflexió. «Cada any ens superem a nosaltres mateixos, oferint una programació que captiva i emociona a tots els públics», van afirmar les directores. D’aquesta edició treuen una valoració positiva i «creiem que hem tret bona nota», va expressar Sarraute.

El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, va agrair la feina conjunta de tots els departaments de l’Ajuntament i altres col·laboradors, destacant la participació de més de 300 professionals en les jornades de la Fira del Circ de Catalunya. «El Trapezi no és només una fira, sinó també és un punt de trobada per a professionals i aficionats que comparteixen la passió pel circ com a expressió artística», va assegurar Recasens. Les activitats més destacables han estat la trobada entre programadors i artistes en taules de presentació de projectes.

