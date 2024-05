Virtuosisme i reflexió donen el tret de sortida a un Trapezi en què el circ «farà història»

La plaça del Castell va omplir-se per veure les peripècies de Martí Soler i gaudir amb l’espectacle inaugural.Gerard Marti Roig

«Quina passada», clamava un infant, des de la primera fila, contemplant les habilitats de Martí Soler per fer girar, regirar i capgirar els tres hula-hoops metàl·lics que rotaven en translació al voltant del seu cos: ara el punt d’atracció eren els malucs, ara ho eren els braços, ara ho era el coll. Com una estrella, Soler s’apagà, l’energia defallí i les circumferències caigueren el·lípticament a terra; l’estrèpit captà l’atenció de tothom present a la plaça del Castell.

«A algú li agradaria veure més d’aquest espectacle?», preguntà l’artista, ja refet. El clam fou unànime: sí. El públic estava de sort: només acabava de presenciar un tastet de Finestres, la proposta de Martí Soler en un Trapezi, la Fira Internacional de Circ de Catalunya, que donà ahir el tret de sortida i que convertirà Reus en la capital del circ fins al dissabte —les eleccions han impedit allargar-ho un dia addicional—, amb una quarantena de companyies i una setantena de passis.

«El circ creiem que farà història», expressava Cristina Cazorla, codirectora artística del festival. «El circ contemporani està anant cap a la hibridació dels llenguatges», afegia. «L’espectador ja no només es queda amb el virtuosisme, amb patir si li cauran les maces a l’artista, sinó que el circ ens explica i ens apropa temàtiques de compromís social com la salut mental, el suïcidi o la maternitat», rematava.

És l’exemple de l’estrena de la fira, amb l’actuació de Martí Soler. El seu espectacle obre una finestra a la intimitat, i permet a la intimitat apropar-se a la gent, compartir els sentiments a través d’una ferida. «Parla d’una malaltia mental», avançava Alba Sarraute, codirectora del Trapezi. Si hom pensa que enrere quedaran les extravagàncies i les rialles en detriment d’una fira fosca i tenebrosa, Cazorla els vol calmar: «Els artistes mostraran la seva capacitat, a través del seu art, de posar color, llum i un toc d’humor a aquestes temàtiques».

L’espectacle que succeí l’acte inaugural fou la grUtesca, un collage poètic que reflexiona sobre el rol i el futur del riure. Paper de fumar que la papiroflèxia convertí en ninot, un tocadiscos que deixava «de pedra» i globus d’heli donaven la benvinguda a un grup reduït i limitat d’espectadors a la petita carpa amagada a la Palma; una proposta tan íntima en què ni tan sols estaven permeses les fotografies.

Tres dies més

El Trapezi es desenvoluparà al llarg de tres dies més en una quinzena d’indrets, amb l’objectiu d’intentar apropar el circ a tots els racons de la ciutat. El parc de Mas Iglesias, la Palma, la plaça d’Anton Borrell, el Parc de la Festa o la plaça de la Cultura de la Pau seran escenaris on succeirà l’acció, així com enclavaments cèntrics i ineludibles com la plaça del Mercadal o els teatres Fortuny i Bartrina.

Avui i demà, les actuacions encetaran a l’hora del berenar, a partir de les 17 h. en punt. Dissabte, s’estendrà ja a partir de les 10 h. del matí. Tal com es va destacar en la presentació de la programació, la meitat de les companyies participants són catalanes; un quart, internacionals; i hi ha representades fins a nou comunitats autònomes.