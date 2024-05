El Trapezi omple els carrers de Reus en el seu segon dia ple d’espectacles

Amb el traç del pinzell, Martí Soler començava a dibuixar el segon dia del Trapezi a la plaça de Sant Pere. L’espectacle Finestres, ahir, va ser un dels trets de sortida a la segona jornada de la Fira del Circ de Catalunya al compàs dels tres hula-hoops metàl·lics que rotaven en translació al voltant del cos del protagonista. Els espectadors ja van poder gaudir d’un petit tastet d’aquesta actuació a la inauguració i, unes hores més tard, l’acte sencer el dia anterior.

A les 18.15 hores, al Parc de Sant Jordi, es formava un diàleg entre l’home i la matèria, construint una harmonia enmig del soroll, amb l’espectacle Idiòfona. «Correu cap al futur», van ser les paraules que va expressar Joan Català per animar els espectadors a passar enmig d’un túnel format per les persones del públic que es van animar a formar part d’una odissea metàl·lic-poètica on el ferro i el soroll que generava era el protagonista.

Un altre dels espais protagonistes va ser el Parc de la Festa. La companyia de gran renom internacional Colectif Malunés et Mouvedbymatters presentava el seu espectacle Bitbybit, a les 20.30 hores. Un espectacle que es basa en la dissecció física d’una confraria.

