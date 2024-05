Incendi en un pis de la Riera d'Aragó de Reus

Els Bombers de la Generalitat van treballar dimecres al vespre en un incendi d'habitatge a Reus. L'avís el van rebre a les 23.58 hores i es van desplaçar amb quatre unitats terrestres al carrer Riera d'Aragó.

Allí van comprovar com el foc s'havia produït en una de les habitacions i com a conseqüència el pis estava afectat pel fum. Concretament, va cremar completament un ordinador que hi havia en una de les estances d'un tercer pis. El fum no va afectar l'escala del bloc de pisos.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre les quatre persones que hi havia a l'interior de l'habitatge per comprovar que no haguessin inhalat fum. Finalment, tots quatre estaven en perfecte estat i no van requerir ser traslladats a cap centre hospitalari.

El foc va acabar afectat completament l'ordinador i part del mobiliari de l'habitació on es trobava.

