Gran columna de fum per un incendi d'un vehicle a l'AP-7

Un vehicle ha patit un incendi aquest dilluns al migdia a l'AP-7. Segons ha informat Bombers, l'avís l'han rebut a les 12.07 hores i han enviat una dotació al punt quilomètric 1.140.

Segons ha explicat el cos, han estat requerits perquè a una furgoneta li sortia fum del capó. De fet, poc a poc el vehicle ha generat una columna de fum tan gran que es podia veure des de diferents punts del territori.

En un vídeo penjat a Instagram es pot veure com de la furgoneta han començat a sortir flames. Els Bombers han procedit a la seva extinció i als pocs minuts ja l'han donat per extingit. El conductor no ha patit danys.

Aquest matí els Bombers també han hagut d'actuar per un incendi d'un camió a l'N-420 a Corbera d'Ebre. En aquest cas, el vehicle pesant ha patit un incendi a tres de les seves rodes i com a conseqüència, ha perdut part del blat que transportava.

