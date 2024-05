Controlat l'incendi que es va iniciar a l'Aragó, va saltar a Horta de Sant Joan i ha afectat 60 hectàrees

L'incendi que va començar ahir dimarts a quarts de cinc de la tarda a Lledó, a l'Aragó, i que va saltar a Horta de Sant Joan (Terra Alta) ha estat donat per controlat pels bombers catalans i aragonesos poc després d'un quart de sis de la tarda d'aquest dimecres. El foc estava estabilitzat des de quarts de dotze de la nit.

Els Bombers de la Generalitat mantenen sis dotacions a la part catalana, la menys afectada, per seguir remullant la zona. Entre els dos territoris hi ha una seixantena d'hectàrees cremades. Les flames van començar a uns 300 metres del riu Algars i van creuar a Catalunya per una zona de mosaic de conreus. El foc va obligar a tallar la carretera TV-3341 entre Horta de Sant Joan i Caseres.