Moreno: «Són molts els llaços que hi ha entre Catalunya i Andalusia»

En l’última setmana de campanya electoral de les eleccions catalanes del 12-M el Partit Popular es presenta com el «vot per la serenitat». Així ho assegura Juanma Moreno, president de la Junta d’Andalusia que va visitar ahir a la tarda Reus de la mà de Pere Lluís Huguet, número 1 a la llista dels populars per la circumscripció de Tarragona.

Ambdós polítics van visitar diversos comerços del centre de la ciutat per a demanar el seu vot de cara els comicis d’aquest diumenge i defensar que el model dels populars és l’idoni.

El president andalús destaca que «són molts els llaços culturals, socials, emocionals i econòmics que hi ha entre Andalusia i Catalunya. Jo he nascut a Barcelona, soc fill de la immigració com molts altres andalusos i catalans d’origen andalús». A més, Moreno també subratlla que Catalunya viu un moment «d’incertesa» provocat pels «partits independentistes».

Per la seva banda, tant Huguet com Moreno coincideixen a defensar que «el model del Partit Popular funciona, i així es demostra en els llocs on governen, sigui una ciutat o una comunitat autònoma». Per aquests motius, el president argumenta que el «vot segur, d’igualtat, de tranquil·litat, de serenitat i de progrés» és el vot al Partit Popular i Pere Lluís Huguet.

